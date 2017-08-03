В Мангистау для очистки севшего на мель судна "Аракс" нужно более 35 млн тенге

Подрядная организация запросила более 35 миллионов тенге за утилизацию нефтесодержащих продуктов с судна «Аракс». Вопрос о выделении средств власти обещают решить в течение десяти дней. Судно находится под круглосуточной охраной.





Об этом рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Серик Сагинбаев, передает газета "Лада"





Для утилизации нефтесодержащих отходов, как рассказал Серик Сагинбаев, необходимо было найти подрядную организацию, которая займется сбором, очисткой, вывозом и ликвидацией шлаков.





- У нас было несколько вариантов. Одна организация за данные работы запросила 39 миллионов тенге. Другая компания запросила 36 миллионов тенге. Мы обращались и в компанию «Казмортрансфлот». Но, как выяснилось, у них это будет стоить ещё дороже. Наверное, выберем организацию, которая запрашивает самую низкую цену. В течение 10 дней в управлении финансов решат вопрос о выделении средств, - сказал Серик Сагинбаев.





Решение проблемы затянулось, так как подрядная организация долго не могла составить и предоставить сметную документацию. Без документов и сметы со стороны подрядной организации выделить средства не могут.





Судно «Аракс», как заверил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, находится под охраной.





- Я буквально сегодня разговаривал с начальником местной полицейской службы. Он говорит, что охрана там присутствует постоянно с утра до вечера. Во время последнего выезда экологи не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ вокруг корабля. Я лично туда ездил, экологи в специальные ёмкости вылили все продукты и вниз поставили. Корабль не повреждён, и поэтому опасности нет, - сказал Серик Сагинбаев.





В акимате Мангистауской области, как рассказал Серик Сагинбаев, создана специальная рабочая группа, в которую входят сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау, департамента внутренних дел области и представители департамента экологии Мангистауской области.





Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс». В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец. За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело. В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели. Корабль собирались выставить на продажу.







