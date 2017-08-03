Иностранцы и лица без гражданства обязаны декларировать доходы от реализации имущества в РК

Относительно дохода физического лица - нерезидента из источников в Республике Казахстан от реализации имущества, находящегося в Республике Казахстан

ДГД по Павлодарской области напоминает, что согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 192 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) доходы от прироста стоимости признаются доходами нерезидента из источников в Республике Казахстан.

Порядок налогообложения доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости при реализации находящегося на территории Республики Казахстан имущества, права на которое или сделки по которому подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и (или) находящегося на территории Республики Казахстан имущества, подлежащего государственной регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан регламентирован статьей 197 Налогового кодекса.

При этом прирост стоимости при реализации имущества, определяется как положительная разница между стоимостью реализации имущества и стоимостью его приобретения.

Физическое лицо - нерезидент получивший доходы в виде прироста стоимости при реализации имущества, полученного от лица, не являющегося налоговым агентом, производит исчисление подоходного налога самостоятельно путем применения ставки, установленной статьей 194 Налогового кодекса, к сумме такого дохода.

Перечисление подоходного налога в бюджет, производится не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи налоговой отчетности.

Декларация по подоходному налогу представляется физическими лицами - нерезидентами в сроки, установленные статьями 196-1 и 205 Налогового кодекса.

В связи с вышеизложенным, физическое лицо - нерезидент, при получении дохода от прироста стоимости при реализации имущества находящегося на территории Республики Казахстан, обязан декларировать такие доходы в декларации по подоходному налогу по форме 240.00 и исчислить подоходный налог по ставке 15%, независимо от периода владения таким имуществом.

В случае, если со страной резидентства физического лица - нерезидента заключена и ратифицирована Конвенция об избежании двойного налогообложения (Конвенция), то применяются положения такой Конвенции.

В этом случае, физическое лицо - нерезидент при предоставлении документа подтверждающего резидентство нерезидента соответствующего условиям пункта 4 и пункта 5 статьи 219 Налогового кодекса вправе применить положения такой Конвенции.

Относительно дохода физического лица, постоянно пребывающего в Республике Казахстан или непостоянно пребывающего в Республике Казахстан, но центр жизненных интересов, которого находится в Республике Казахстан, из источников в Республике Казахстан от реализации имущества, находящегося в Республике Казахстан

Статьей 188 Налогового кодекса установлено, что резиденты Республики Казахстан уплачивают в Республике Казахстан в соответствии с положениями Налогового кодекса налоги с доходов из источников в Республике Казахстан и за ее пределами.

При этом, согласно статье 189 Налогового кодекса резидентами Республики Казахстан в целях Налогового кодекса признаются физические лица, постоянно пребывающие в Республике Казахстан или непостоянно пребывающие в Республике Казахстан, но центр жизненных интересов которых находится в Республике Казахстан.

Физическое лицо признается постоянно пребывающим в Республике Казахстан для текущего налогового периода, если оно находится в Республике Казахстан не менее ста восьмидесяти трех календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в любом последовательном двенадцатимесячном периоде, оканчивающемся в текущем налоговом периоде.

Центр жизненных интересов физического лица рассматривается как находящийся в Республике Казахстан при одновременном выполнении следующих условий:

1) физическое лицо имеет гражданство Республики Казахстан или разрешение на проживание в Республике Казахстан (вид на жительство);

2) семья и (или) близкие родственники физического лица проживают в Республике Казахстан;

3) наличие в Республике Казахстан недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности или на иных основаниях физическому лицу и (или) членам его семьи, доступного в любое время для его проживания и (или) для проживания членов его семьи.

Таким образом, иностранцы и лица без гражданства соответствующие условиям пунктов 2 и 3 статьи 189 Налогового кодекса в целях налогообложения признаются резидентами Республики Казахстан.

При этом, территориальные органы государственных доходов могут определить срок пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан по данным ИС «Беркут», либо направить запрос в Комитет государственных доходов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 180 Налогового кодекса к имущественному доходу физического лица, подлежащему налогообложению, относится доход от прироста стоимости при реализации физическим лицом имущества, указанного в статье 180-1 Налогового кодекса.

Из пункта 1 статьи 180-1 Налогового кодекса следует, что доход от прироста стоимости при реализации имущества находящегося на территории Республики Казахстан физическим лицом возникает при реализации в том числе:

- жилищ, дачных строений, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, находящихся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности;

- земельных участков и (или) земельных долей, целевым назначением которых с даты возникновения права собственности до даты реализации являются индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, под гараж, на которых расположены объекты, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, находящиеся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности;

- земельных участков и (или) земельных долей, целевым назначением которых с даты возникновения права собственности до даты реализации являются индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, под гараж, на которых не расположены объекты, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, в случае, если период между датами составления правоустанавливающих документов на приобретение и на отчуждение земельного участка и (или) земельной доли составляет менее года.

При этом, доход от прироста стоимости определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 180-1 Налогового кодекса.

В случаях реализации указанного имущества, полученного в виде наследования, благотворительной помощи (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 статьи 180-1 Налогового кодекса), доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и рыночной стоимостью на реализуемое имущество на дату возникновения права собственности.

При этом такая рыночная стоимость должна быть определена налогоплательщиком не позднее срока, установленного для представления декларации по индивидуальному подоходному налогу за налоговый период, в котором реализовано такое имущество. В целях настоящего пункта рыночной стоимостью является стоимость, определенная в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

При отсутствии рыночной стоимости, определенной на дату возникновения права собственности на реализованное имущество, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и оценочной стоимостью. При этом оценочной стоимостью является стоимость, определенная для исчисления налога на имущество налоговыми органами на основании сведений, представляемых уполномоченным государственным органом в сфере регистрации прав на недвижимое имущество,

Декларацию по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00 представляют налогоплательщики-резиденты, в том числе физические лица, получившие имущественный доход. Данная декларация по индивидуальному подоходному налогу представляется в орган государственных доходов по месту нахождения (жительства) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Таким образом, иностранцы и лица без гражданства признанные в целях налогообложения резидентами Республики Казахстан, обязаны декларировать полученный имущественный доход в декларации по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00 по ставке 10%.

Вместе с тем, в случае, если доходы от прироста стоимости при реализации имущества, находящегося в Республике Казахстан, полученные иностранцами и лицами без гражданства, признанных в целях налогообложения резидентами Республики Казахстан, не подпадают под условия подпунктов 1), 2), 3) пункта 1 статьи 180-1 Налогового кодекса, то у указанных лиц отсутствуют обязательства по налогообложению таких доходов.

Также согласно пункту 2 статьи 221 Налогового кодекса налогоплательщик-резидент обязан отразить в налоговой декларации в Республике Казахстан доходы из источников за пределами Республики Казахстан, в том числе из источников в государствах с льготным налогообложением.

В связи с чем, иностранцы и лица без гражданства признанные в целях налогообложения резидентами Республики Казахстан обязаны декларировать свои мировые доходы в декларации по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00.