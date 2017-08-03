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Новый глава ФБР официально вступил в должность

3 августа 2017, 09:48

Генпрокурор США принял присягу у нового директора ФБР Кристофера Рэя.

Генпрокурор США Джефф Сешнс в среду принял присягу у нового директора ФБР Кристофера Рея и выразил уверенность, что с новым главой агентство в хороших руках, следует из заявления Сешнса, поступившего в распоряжение РИА Новости.

"Недавно я имел честь принять присягу у нового директора ФБР Кристофера Рея", — отмечается в документе со ссылкой на слова генпрокурора.

"У Криса есть сила и характер, которые хочет видеть американский народ в директоре ФБР… я уверен, что ФБР, лучшее агентство на земле, передаётся в надёжные руки Кристофера Рея", — заключил генпрокурор.

Бывший заместитель главы министерства юстиции США Кристофер Рэй утвержден во вторник сенатом на пост директора Федерального бюро расследования вместо отправленного в отставку Джеймса Коми.

За кандидатуру Рэя — опытного и сдержанного юриста, которого присяжные заседатели на одном из судов прозвали "бульдогом" за крепкую хватку и ориентированность на результат — проголосовали большинство из 100 сенаторов. До этого Рэй получил одобрение членов юридического комитета верхней палаты конгресса.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

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