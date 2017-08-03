В июне казахстанцы купили рекордно минимальное количество долларов

В Нацбанке РК привели данные о покупке населением наличной иностранной валюты в июне 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Так, объем нетто-покупки наличных долларов США населением в обменных пунктах снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 9,8% и составил 316,0 млн. долларов США. Данный объем нетто-покупки населением наличных долларов США является минимальным значением за последние 11 лет (средний уровень нетто-покупки в июне за период с 2005 по 2015 год - 771,6 млн. долларов США), за исключением 2016 года, когда наблюдалась нетто-продажа наличных долларов США.

Кроме того, в июне по сравнению с маем наблюдалось одновременное снижение покупки населением наличных долларов США (на 1,9%) и рост их валовой продажи со стороны населения (на 4,0%).

С начала текущего года объем нетто-покупки наличных долларов США населением составил 1444,6 млн. долларов США (за январь-июнь 2016 года нетто-продажа составила 759,8 млн. долларов США).