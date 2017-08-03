Сколько лет придется копить, чтобы купить квартиру в Астане или Алматы

Теоретически для жителей многих регионов он составит более 30 лет.

Жители регионов активно интересуются недвижимостью в обеих столицах. Квартиры в Алматы часто ищут покупатели из Астаны, Шымкента, Тараза, Актобе, Атырау и Талдыкоргана. В Астане недвижимость популярна среди пользователей из Кызылорды, Караганды, Алматы, Усть-Каменогорска и Атырау, передает передает портал "Крыша"





Журналисты, используя данные Комитета по статистике РК о средней заработной плате во II квартале 2016 года, рассчитали, за сколько лет жители различных регионов республики смогут приобрести недвижимость в Алматы или Астане.





Если считать, что примерная стоимость квартир, расположенных в указанных регионах, составляет около 14.2 млн тенге (*средний индекс 355. 2 тысячи тенге за один квадратный метр), то, откладывая 100 % дохода исключительно на жильё, население сможет купить заветные квадраты более чем через 8 лет.





Недвижимость в столице и главном финансовом и экономическом центре РК доступнее жителям Атырауской и Мангистауской областей, где средняя заработная плата составляет более 237 и 265 тысяч соответственно. Копить им придётся 4.5 и 5 лет.





Астанчане и алматинцы при окладе 187–205 тысяч тенге будут работать на жильё 5.8 и 6.3 года.













Больше среднестатистических 8 лет потребуется населению остальных регионов. В частности, в наименее выгодном положении оказались жители Алматинской и Акмолинской областей (11 лет и 11.2 года). Населению ЮКО и СКО понадобится более 11.5 года, покупателям из Жамбылской области — как минимум 12 лет.





Если учесть расходы, которые мы ежемесячно несём на покупку продуктов питания, оплату коммунальных услуг, проезд, лекарства и т. д., не позволяющие откладывать на приобретение квартиры даже половины доходов, то расчётный срок следует удвоить или даже утроить.





Теоретически для жителей многих регионов он составит более 30 лет. То есть работать на жилплощадь (при сохраняющемся соотношении цен и заработной платы) придётся почти все трудоспособные годы.



