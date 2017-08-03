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Правительство Японии в полном составе подало в отставку

3 августа 2017, 09:57

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства.

Правительство Японии в четверг в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер-министр Синдзо Абэ. На экстренном заседании правительства все его члены подали соответствующие заявления, которые принял премьер, сообщила канцелярия главы кабмина, передает ТАСС.

Ожидается, что в ближайшие часы будет объявлен новый состав правительства.

Уход правительства в отставку в полном составе - процедура, необходимая для внесения перестановок в кабмин. Подавшее в отставку правительство будет формально исполнять свои обязанности до второй половины дня. Тогда ожидается формирование нового кабинета, в котором, по данным японских СМИ, премьер планирует заменить более половины министров, включая глав оборонного и внешнеполитического ведомств.

Перестановки в японском правительстве проходят на фоне падения рейтинга правящей Либерально-демократической партии и ее лидера премьер-министра Синдзо Абэ. Внесением изменений в состав кабинета министров Абэ рассчитывает остановить падение рейтинга и вернуть доверие избирателей.

Фото © Ivan Riordan Boll/Ritzau via AP

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