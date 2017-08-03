Управление государственных доходов по г. Костанай, сообщает следующее.

Статьей 43-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) установлено:

1. Прекращение деятельности отдельных категорий индивидуальных предпринимателей в упрощенном порядке осуществляется без проведения камерального контроля, установленного статьей 586 настоящего Кодекса, на основании:

1) налогового заявления налогоплательщика о прекращении деятельности либо

2) письменного согласия, содержащегося в налоговом заявлении о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности или в расчете стоимости патента.

2. Прекращению деятельности в упрощенном порядке подлежат индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Республики Казахстан или оралманами, соответствующие на момент подачи налогового заявления о прекращении деятельности одновременно следующим условиям:

1) не состоящие на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;

2) не осуществляющие деятельность в форме совместного предпринимательства;

3) не являющиеся плательщиками единого земельного налога, применяющими раздельный учет доходов и расходов, имущества по видам деятельности, на которые не распространяется специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств;

4) не осуществляющие отдельные виды деятельности, указанные в пункте 1 статьи 574 настоящего Кодекса;

5) отсутствующие в плане налоговых проверок на основании результатов мероприятий системы оценки рисков;

6) не имеющие налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям.

Настоящая статья применяется в отношении индивидуальных предпринимателей, соответствующих условиям, определенным подпунктами 1) - 5) части первой настоящего пункта, в течение срока исковой давности, установленного пунктом 2 статьи 46 настоящего Кодекса, до даты подачи налогового заявления о прекращении деятельности или наступления случаев, установленных пунктом 5 настоящей статьи.

3. При прекращении деятельности в упрощенном порядке по основанию, предусмотренному подпунктом 1) части первой пункта 1 настоящей статьи, индивидуальный предприниматель представляет в налоговый орган по месту своего нахождения одновременно:

1) налоговое заявление о прекращении деятельности;

2) ликвидационную налоговую отчетность;

3) налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при ее наличии) в порядке, установленном статьей 648 настоящего Кодекса.

Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым индивидуальный предприниматель, прекращающий деятельность, является плательщиком и (или) налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о прекращении деятельности, до даты представления такого заявления.

В случае, если срок представления очередной налоговой отчетности наступает после представления ликвидационной налоговой отчетности, представление такой очередной налоговой отчетности производится не позднее даты представления ликвидационной налоговой отчетности.

4. При прекращении деятельности в упрощенном порядке по основанию, предусмотренному подпунктом 1) части первой пункта 1 настоящей статьи, уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений, перечисление обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, отраженных в ликвидационной налоговой отчетности, производятся не позднее десяти календарных дней со дня представления в налоговый орган ликвидационной налоговой отчетности.

В случае если срок уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений, перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, отраженных в налоговой отчетности, представленной перед ликвидационной налоговой отчетностью, наступает после истечения срока, указанного в части первой настоящего пункта, то уплата (перечисление) производится не позднее десяти календарных дней со дня представления ликвидационной налоговой отчетности.

Налоговый орган не позднее трех рабочих дней со дня исполнения налогового обязательства в соответствии с настоящим пунктом осуществляет снятие индивидуального предпринимателя с регистрационного учета и размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа информацию о снятии индивидуального предпринимателя с регистрационного учета.

Налоговый орган отказывает в снятии с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя и размещает информацию на интернет-ресурсе уполномоченного органа:

1) при несоответствии условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, и (или) невыполнении требований пункта 3 настоящей статьи в течение трех рабочих дней с даты подачи налогового заявления о прекращении деятельности;

2) при невыполнении требований, предусмотренных настоящим пунктом, в течение трех рабочих дней с даты истечения срока уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений, перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов.

5. Прекращению деятельности в упрощенном порядке по основанию, предусмотренному подпунктом 2) части первой пункта 1 настоящей статьи, подлежат индивидуальные предприниматели в следующих случаях:

1) применяющие специальный налоговый режим на основе патента и не представившие в течение шестидесяти календарных дней со дня истечения срока действия патента или окончания периода приостановления деятельности очередной расчет стоимости патента;

2) приостановившие представление налоговой отчетности и не представившие после окончания периода приостановления деятельности налоговую отчетность в течение шестидесяти календарных дней со дня истечения срока представления налоговой отчетности, установленного настоящим Кодексом.

Снятие с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя в случаях, указанных в настоящем пункте, осуществляется налоговым органом по месту нахождения индивидуального предпринимателя:

при соответствии условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи;

при условии отсутствия контрольно-кассовой машины, состоящей на регистрационном учете в налоговом органе;

в течение трех рабочих дней со дня истечения одного из сроков, установленных подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта.

Информация о снятии индивидуального предпринимателя с регистрационного учета в порядке, установленном настоящим пунктом, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня истечения одного из сроков, установленных подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта.

6. Налогоплательщик признается снятым с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя со дня, следующего за днем:

уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений, перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, при прекращении деятельности в упрощенном порядке по основанию, предусмотренному подпунктом 1) части первой пункта 1 настоящей статьи;

истечения срока действия последнего патента (за исключением случаев приостановления деятельности), при прекращении деятельности в упрощенном порядке по основанию, предусмотренному подпунктом 2) части первой пункта 1 настоящей статьи;

окончания периода приостановления деятельности, указанного в налоговом заявлении о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности, при прекращении деятельности в упрощенном порядке по основанию, предусмотренному подпунктом 2) части первой пункта 1 настоящей статьи.

7. В случае выявления налоговым органом нарушений в течение срока исковой давности после прекращения деятельности индивидуального предпринимателя в соответствии с настоящей статьей исчисление налоговых обязательств по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по деятельности, осуществляемой в период регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, производится физическим лицом в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действующим на момент возникновения обязательств по их уплате.