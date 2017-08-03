А ЗАКОННЫ ЛИ ПАРКОВКИ?

Чернов О.,

Юрист

Решил поднять проблемную тему с вопросом платных парковок и узнать мнение коллег, а так же простых автолюбителей относительно этого.

На днях мне пришло предписание от ДВД УАП г. Алматы о необходимости уплаты штрафа в размере 6807 тенге за уклонение от уплаты за парковку в местах, оборудованных специальным сертифицированными устройствами.

Тут все понятно, парковкой воспользовался, сел, уехал, не оплатил, одним словом - за неоплаченные 100 тенге государство наказывает тебя на 6807 тенге.

Вы спросите, почему же я не оплатил эти злосчастные 100 тенге за парковку? Ответ прост, я не смог определить находилась ли моя машина на платной парковке либо нет. Я припарковал свой автомобиль по ул. Абылай-Хана между улицами Макатаева и Гоголя, прямо напротив ЦУМа. Идентифицировать, что парковочное место является ПЛАТНЫМ я не смог, единственное, что говорило о необходимости оплаты за парковку, так это билборд, на котором указано «ВНИМАНИЕ! ВЫ ВЪЕЗЖАЕТЕ В ЗОНУ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ». Но ведь наличие одного билборда не означает, что парковка законная!

Давайте обратимся к Закону, а точнее к Правилам организации платных автостоянок (автопарковок) города Алматы (утвержденные постановлением акимата города Алматы от 14.11.2011 г. № 4/975). Черным по белому, четко и ясно там сформулирован термин «Стояночное место» - часть земельного участка в границах автостоянки (автопарковки), обозначенная дорожной разметкой и специализированным оборудованием, предназначенная для размещения одного автотранспортного средства.

Идем дальше, в указанных Правилах также сказано, что Платные автостоянки (автопарковки) тротуарного типа оснащаются дорожными знаками и разметкой, информационными указателями в соответствии с Правилами дорожного движения, видеокамерами наружного наблюдения, и так далее…

Также все в тех же Правилах указано что, границы автопарковки должны быть четко обозначены. А еще вдобавок к разметке и билборду, автопарковка должна иметь информационный щит (вывеску), содержащий следующую информацию:

- тип автостоянки (автопарковки);

- наименование владельца автостоянки (автопарковки);

- юридический адрес владельца автостоянки (автопарковки);

- схема парковочной зоны;

- режим работы автостоянки (автопарковки);

- тарифы и порядок оплаты за стоянку;

- перечень категорий пользователей, имеющие особые условия пользования.

А что видим мы, когда въезжаем в зону парковки? Ничего кроме: «ВНИМАНИЕ! Вы въезжаете в зону платной парковки!» и двух информационных билбордов о способе оплаты и предупреждение об административной ответственности за уклонение от уплаты парковки. Так что, не увидев той самой разметки, указывающей на законность платной парковки, схему и границы парковочной зоны, я вполне законно не счел необходимым оплачивать ее. Естественно Предписание не заставило себя долго ждать.

Напрашивается вопрос, почему государство в лице Прокуратуры и КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» закрывает глаза на нарушение законности?

Тогда как, обычный смертный не оплатив 100 тенге за парковку (поскольку счел ее незаконной), государство в лице ДВД Алматы облагает тебя штрафами за то, что ты не исполнил свои обязательства перед организацией, которая обслуживает парковочную зону.

Таким образом, чтобы платные парковки Алматы были законными, их нужно привести в соответствие.

P.S. В настоящий момент мною подан иск о признании парковки незаконной, а также об устранении нарушения законности, поданы жалобы и заявления в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, в Управление Градостроительства и архитектуры, ну и конечно в Прокуратуру (последние в виду новых изменений наверняка сделают отписку, ну да и ладно).

А ЗАКОННЫ ЛИ ПРЕДПИСАНИЯ (ШТРАФЫ)?

В прошлом своем посте я рассказал, почему считаю определенные платные парковки незаконными.

И так, не оплатив те самые злосчастные 100 тенге, через какое-то время мы получаем предписание от ДВД УАП г. Алматы о необходимости уплаты штрафа в размере 6807 тенге за уклонение от уплаты за парковку в местах, оборудованных специальным сертифицированными устройствами (ст. 597 КоАП).

Про порядок обжалования предписаний писали другие юристы, а также уважаемые представители судебной системы http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33156992#pos=0;0

Ниже я укажу ряд причин, точнее оснований для того чтобы признать предписание незаконным (касательно уклонение от уплаты за платную парковку)

Первая причина - незаконная парковка или парковка, организованная с нарушением закона.

Как я писал уже ранее, если вы не оплатили за парковку, которая не соответствует требованием ЗАКОНА, то такая парковка является незаконной в силу своей природы, и взимание оплаты за пользование такой парковки является безосновательной.

Вторая причина - невозможность оплатить за парковку.

Так в статье 597 КоАП сказано что, уклонение от уплаты за парковку в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств, определенных местными исполнительными органами областей, городов влечет штраф в размере … (дальше вы знаете).

Ключевое слово, определяющее вину автовладельца является «уклонение».

А если вы,

Искали терминал для парковки, но так и не нашли;

Хотели оплатить за парковку, но терминал не работал;

Хотели заплатить той наличкой, которая у вас есть, но терминал не принял ее;

Хотели оплатить посредством СМС, но ваш провайдер не обслуживает данную услугу;

Приехали в Алматинский городской суд на процесс, оплатили за один час, а провели на процессе дольше времени (сам оказался в такой ситуации заплатил на 3 часа, провел в суде 3 часа: 30 минут);

И так далее, причин может быть много

В связи с вышесказанным, разве это является уклонением?

Вот для этого и предусмотрена статья 10 КоАП, в силу которой наступает презумпция невиновности. Согласно этой статье вы даже не обязаны доказывать свою невиновность, но увы…. доказывать нужно.

И вот еще есть статья 11 КоАП, согласно которой виновным в административном правонарушении признается физическое лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.

Умышлено не оплатили за парковку при не работающем терминале? Или по неосторожности?

Большинство из нас не смогли оплатить за парковку из-за невозможности. Вот ключевой ответ, на те самые два вопроса.

Третья причина - присутствие человеческого фактора.

И так, статьей 802 КоАП предусмотрено что, поводом и основанием для возбуждения дела об административном правонарушении является (в нашем случае): показания специальных автоматизированных измерительных средств, а также сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств и приборов наблюдения, работающих в автоматическом режиме и фиксирующих совершение административного правонарушения.

Ключевое слово здесь «работающих в автоматическом режиме». В нашем же случае, бегает какой-то человек с планшетом и фотографирует наш автомобиль. Таким образом, вся процедура по фото фиксации и отправке информации в ЦОУ ДВД идет в противоречии указанной нормы КоАПа.

Отсюда вывод: не может данная норма применяться к нам, поводом и основанием для возбуждения дела об административном производстве, должно быть показание сертифицированного специального контрольно-измерительного технического средства, работающего в автоматическом режиме. Так написано в ЗАКОНЕ.

На этом как бы и все. Если есть предложения или замечания, с удовольствием приму и то и другое.

P.S. В СМАС г. Алматы я также подал жалобу на предписание, по итогам рассмотрения дела сообщу дополнительно.