Величина прожиточного минимума в июле 2017 года составила 24 447 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июле 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 2,7%, а с июлем 2016г. - увеличилась на 10,4%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,2%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,4%, фруктов и овощей - 14,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,8%, сахара, чая и специй - 2,5%.

тенге В среднем на душу населения Дети, 0-13 лет Подростки, 14-17 лет Трудоспособное население, старше 18 лет Пенсионеры и пожилые люди юноши девочки мужчины женщины Величина прожиточного минимума 24 447 19 383 30 865 23 653 29 165 23 156 22 910 Продовольственные товары 14 668 11 630 18 519 14 192 17 499 13 893 13 746 Непродовольственные товары и платные услуги 9 779 7 753 12 346 9 461 11 666 9 263 9 164

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.