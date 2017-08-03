Величина прожиточного минимума в июле 2017 года составила 24 447 тенге
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июле 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 2,7%, а с июлем 2016г. - увеличилась на 10,4%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,2%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,4%, фруктов и овощей - 14,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,8%, сахара, чая и специй - 2,5%.
|
тенге
|
|
В среднем на
душу
населения
|
Дети,
0-13 лет
|
Подростки,
14-17 лет
|
Трудоспособное
население, старше
18 лет
|
Пенсионеры
и пожилые
люди
|
юноши
|
девочки
|
мужчины
|
женщины
|
Величина прожиточного
минимума
|
24 447
|
19 383
|
30 865
|
23 653
|
29 165
|
23 156
|
22 910
|
Продовольственные товары
|
14 668
|
11 630
|
18 519
|
14 192
|
17 499
|
13 893
|
13 746
|
Непродовольственные
товары и платные услуги
|
9 779
|
7 753
|
12 346
|
9 461
|
11 666
|
9 263
|
9 164
Методологические пояснения
Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.
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