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Величина прожиточного минимума в июле 2017 года составила 24 447 тенге

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июле 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 2,7%, а с июлем 2016г. - увеличилась на 10,4%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,2%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,4%, фруктов и овощей - 14,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,8%, сахара, чая и специй - 2,5%.

 

тенге

 

В среднем на

душу

населения

Дети,

0-13 лет

Подростки,

14-17 лет

Трудоспособное

население, старше

18 лет

Пенсионеры

и пожилые

люди

юноши

девочки

мужчины

женщины

Величина прожиточного

минимума

24 447

19 383

30 865

23 653

29 165

23 156

22 910

Продовольственные товары

14 668

11 630

18 519

14 192

17 499

13 893

13 746

Непродовольственные

товары и платные услуги

9 779

7 753

12 346

9 461

11 666

9 263

9 164

 

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Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

 

 

3 августа 2017, 10:02
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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