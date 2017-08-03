Водоснабжение и водоотведение в Казахстане за 2016 год

На одного сельчанина в Казахстане приходится в три раза меньше воды в сутки, чем на одного горожанина. На развитие водоснабжения в селах государство выделило в 5 раз больше средств, чем год назад

Водоснабжение - инфраструктура жизнеобеспечения, является 6-ой из 17-ти целей в области устойчивого развития ООН. На сегодняшний день запасов пресной воды достаточно, чтобы обеспечить каждого жителя планеты, но из-за слабой инфраструктуры каждый год миллионы людей, большую часть из которых составляют дети, умирают от болезней, связанных с неадекватными водоснабжением, санитарией и гигиеной (текст ООН).

По итогам 2016 года в Казахстане 88% городских населенных пунктов подключены к центральному водоснабжению и 84% к водоотведению. В то время как в сельской местности показатель составил лишь 52% и 11%, соответственно, что характерно для стран с очень низкой плотностью населения*.

Данная цель ООН интегрирована в программу развития регионов, согласно которой в 2020 году показатели доступа к водоснабжению и водоотведению в селе вырастут до 67% и 14% соответственно. Города, в свою очередь, будут обеспечены на 100%.

*Плотность населения РК по данным за 2015 год составила 6,3 человека на 1 км2 (в сельской местности 4 чел/км2). США - 34 чел/км2, РФ 8,6 чел/км2.

На начало текущего года плотность городских сетей водоснабжения составила 2 км/км2. Плотность сельских сетей значительно ниже - 0,16 км/км2. Если на одного горожанина приходится в среднем 100 литров воды в день, то на одного сельчанина приходится лишь 32 литра в день.

Но развитие инфраструктуры не успевает за населением. По сравнению с 2014 годом средний показатель водоснабжения сократился на 1,03 литра на человека в день. Наибольшая потребность в централизованном водоснабжении у сел Жамбылской и Атырауской областей, где на одного сельчанина приходиться в 4 раза и в 5 раз меньше воды, соответственно, чем на одного живущего в городе.

Что касается сточных вод, то из-за плотности населения показатели в городских и сельских местностях различаются еще значительнее. За 2016 год в городах было пропущено 618,4 млн литров сточных вод, что в 30 раз превышает показатель в сельской местности - 21,4 млн литров.

Если в прошлом году приоритет в финансировании отдавался городам, а также моногородам и малым городам, то с этого года госсектор будет активнее поддерживать инфраструктуру сел через предоставление целевых трансфертов.

Напомним, что в 2016 году было выделено 35,2 млрд тенге на развитие водоснабжения в городах и лишь 6 млрд тенге в селах. В этом году выделяется 31 млрд тенге на сельские населенные пункты, что в 5 раз превышает объем прошлого года.

Для сравнения, в 2016 году в селах было реализовано 17 проектов, введено 11 объектов водоснабжения и водоотведения, в этом году в планах реализовать 123 проекта, ввести 72 объекта.

С 2018 года будет начат проект субсидирования удешевления стоимости услуг по подаче питьевой воды гарантированного качества, а также подачи воды в необходимом количестве, по групповым и локальным системам водоснабжения для сельского населения. Ежегодно на эти проекты будет выделяться порядка 2 млрд тенге. 800 тысяч человек из 400 сельских населенных пунктов ежегодно будут получать воду по субсидированному тарифу в количестве 25 млн м3.