Месси попрощался с Неймаром

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси попрощался с одноклубником Неймаром. Аргентинец сделал запись на странице в Instagram.





«Я с большим удовольствием провел все эти годы с тобой, мой друг Неймар. Я желаю тебе удачи на новом этапе твоей жизни», — написал Месси.





Ранее в среду, 2 августа, «Барселона» подтвердила намерение 25-летнего бразильца покинуть команду. Нападающий решил перейти во французский ПСЖ. Сумма трансфера должна составить 222 миллиона евро, прописанные в контракте игрока.





Неймар выступает за каталонский клуб с 2013 года. Его контракт с сине-гранатовыми действует до лета 2021-го. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах испанской примеры, в которых забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач.





Фото: Pau Barrena / Globallookpress.com



