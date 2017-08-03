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Таро Коно назначен новым главой МИД Японии

3 августа 2017, 10:40

В 2015-2016 годах Коно был министром по делам административной реформы и председателем комиссии по делам общественной безопасности.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг провел перестановки в правительстве, заменив ряд ключевых членов, в том числе министра иностранных дел Фумио Кисиду, передает ТАСС.

Новым главой ведомства стал Таро Коно, о чем официально объявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, который также сохранил свою должность.

В 2015-2016 годах Коно был министром по делам административной реформы и председателем комиссии по делам общественной безопасности. Коно поддерживает курс Абэ на пересмотр девятой "мирной" статьи конституции.

Фото с сайта s4.reutersmedia.net

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