Таро Коно назначен новым главой МИД Японии
3 августа 2017, 10:40
В 2015-2016 годах Коно был министром по делам административной реформы и председателем комиссии по делам общественной безопасности.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг провел перестановки в правительстве, заменив ряд ключевых членов, в том числе министра иностранных дел Фумио Кисиду, передает ТАСС.
Новым главой ведомства стал Таро Коно, о чем официально объявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, который также сохранил свою должность.
В 2015-2016 годах Коно был министром по делам административной реформы и председателем комиссии по делам общественной безопасности. Коно поддерживает курс Абэ на пересмотр девятой "мирной" статьи конституции.
Фото с сайта s4.reutersmedia.net
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871347-9f10fc6877528d6155c50168f13c1c2b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...