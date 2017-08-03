Новые требования ISO 9001:2015

Любая организация имеет систему менеджмента, представляющую собой совокупность организационной структуры, полномочий и ответственности, существующих в ее рамках, процессов деятельности, трудовых, материальных и финансовых ресурсов и т.д. Все эти составляющие объединены и взаимодействуют между собой для достижения целей организации. Таким образом, система менеджмента является средством достижения целей, сформулированных руководством компании.

Наиболее известными представителями систем менеджмента, требования к которым закреплены в международных стандартах ISO, является система менеджмента качества. Среди международных стандартов ISO, особое место занимают стандарты ISO серии 9000, определяющие требования к системам менеджмента качества.

В национальной системе сертификации (СТ РК) стандарты, входящие в серию 9000, именуются СТ РК ИСО 9000-2007, СТ РК ИСО 9001-2016, СТ РК ИСО 9004-2010. На сегодняшний день наличие сертифицированной СМК становится практически необходимостью, так как это обязательное требование некоторых заказчиков при заключении договоров и для участия в большинстве тендерах. Добровольная сертификация СМК постепенно становится необходимостью для производителей, фактически превращаясь в обязательную.

Наличие в организации внедренной и сертифицированной системы менеджмента качества служит для потребителей доказательством того, что организация является надежным поставщиком качественной продукции/услуги, что требования потребителя будут выполнены, а поставляемая продукция/услуга всегда будет стабильного качества. СМК, соответствующая требованиям ISO 9001:2015, является гарантом стабильности деятельности организации, а также того, что никакие форс-мажорные обстоятельства не повлияют на возможности организации предоставлять потребителям продукцию/услуги требуемого качества.

Чтобы подтвердить, что деятельность организации удовлетворяет стандартам ISO, необходимо пройти сертификацию в рамках национальной или одной из добровольных систем сертификации систем менеджмента качества.

Сертификация системы менеджмента качества является добровольной, поэтому организация сама вправе принимать решение о необходимости такой сертификации, а также о выборе органа по подтверждению соответствия. Сертификацию систем менеджмента качества проводят аккредитованные органы по подтверждению соответствия систем менеджмента с участием экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия систем менеджмента качества, зарегистрированные в реестре экспертов-аудиторов Комитета технического регулирования и метрологии.

На сегодняшний день в национальном реестре субъектов аккредитации Республике Казахстан по городу Астане зарегистрировано 20 Органов по подтверждению соответствия систем менеджмента.

Информацию об аккредитованных Органах по подтверждению соответствия систем менеджмента можно получить на официальном сайте Национального центра аккредитации www.nca.kz.

С 1января 2017 года вступил в силу СТ РК ИСО 9001-2016 «Системы менеджмента качества. Требования», что ознаменовало начало новой эпохи в развитии концепции качества управления. В новой версии стандарта ISO 9001:2015 изменена структура стандарта, полностью пересмотрены заголовки разделов и подразделов, а также порядок статей и параграфов. В целом это не влияет на содержание стандарта или требований. Однако при подробном изучении видно, что структура была изменена в целях обеспечения соответствия новым рекомендациям по составлению и последовательности тем.

Еще одной важной особенностью является акцент на управление рисками, основанное на подходе «риск-ориентированное мышление». Вводится понятие риска, которого никогда не было в стандарте ISO 9001. Именно уровень риска должен определять меры управления в системе. По сути, теперь ISO 9001 говорит о том, как управлять рисками, чтобы обеспечить ее функционирование и развитие. Организация должна проанализировать все риски, выявить значимые и на их основе разработать систему менеджмента. «Риск-менеджмент» придет на смену «предупреждающим действиям». Теперь при планировании необходимо будет оценивать риски и возможности.Также уделено больше внимания лидерству и четко сформулированному управлению. Понятие «представителя руководства» полностью исключено. Политика качества и цели должны полностью соответствовать стратегическим направлениям деятельности организации. В обязанности высшего руководства вводится обеспечение связи между требованиями стандарта и всеми бизнес-процессами в организации.

Также в новой редакции исключены требования в части документирования. Если раньше использовались два термина - «запись» и «документ», теперь их объединили в один - «документированная информация», а значит, придется вносить коррективы в существующую документацию, поскольку в стандарте остаются требования документального оформления и хранения соответствующей информации. Теперь не нужно разрабатывать руководство по качеству и шесть обязательных документированных процедур. Достаточно иметь документированную информацию, необходимую для доказательства выполнения требований стандарта.

Таким образом, чисто формально, документированной информации стало меньше, чем обязательных записей и документов по версии ISO 9001:2008. Сейчас бумага не является основным носителем информации. Новая версия стандарта дает более высокую степень универсальности без риска снижения оперативности действий руководства.

Уалиева Анар Абсаттаровна

Главный специалист департамента КТРМ по г. Астане