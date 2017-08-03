Реализация Плана нации позволяет повысить надёжность энергосистемы Казахстана - МЭ РК

Вице-министр энергетики РК Бакытжан Джаксалиев в ходе брифинга в пресс-центре Правительства доложил о планируемых изменениях в энергетической отрасли в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов».

Б. Джаксалиев доложил, что в ходе реализации Плана нации приняты поправки в законодательство по вопросам электроэнергетики, предусматривающие ряд нововведений.

В частности, начнет действовать новая тарифная политика, которая позволит стимулировать привлечение инвестиций в отрасль. Также, будут созданы условия для укрупнения региональных сетевых компаний, что позволит повысить надежность электроснабжения, снизить затраты на передачу электроэнергии в регионах и ее стоимость для конечных потребителей.

«Как известно с либерализацией и приватизацией энергетического комплекса страны у нас появилось много электропередающих организаций. Сегодня их насчитывается порядка 160, а по сути они занимаются одним и тем же, передачей электроэнергии», - сказал Б. Джаксалиев.

Он отметил, что в качестве механизмов стимулирующих укрупнения будет использоваться освобождение энергопередающих организаций (ЭПО) от КПН и налога на имущества при принятии на баланс бесхозяйных электросетей, снятие запретов законодательства в сфере естественных монополий в случае их укрупнения и т.д.

Вместе с тем, к организациям будет предъявляться требования, среди которых наличие диспетчерского технологического управления, наличие служб, укомплектованных обученным и аттестованным персоналом, наличие договоров с системным оператором на оказание системных услуг, наличие автоматизированных систем коммерческого учета.

«Это позволит сократить количество ЭПО к 2022 году на 30%, со 160 до 110, и повысить надежность энергоснабжения, решить проблему бесхозяйных электрических сетей», - сказал Б. Джаксалиев.