Председатели Мангистауского областного и Военного судов поставили перед судьями ряд конкретных задач на второе полугодие

Председатель Мангистауского областного суда Жаксылык Аланов провел расширенное совещание по итогам отправления правосудия судами региона за прошедшее полугодие.

Открывая совещание, Ж.Аланов отметил, что реализация Плана Нации позволила повысить эффективность работы судов. Он озвучил основные данные статистики, недостатки в работе судов первой и апелляционной инстанций, причины недостаточного применения альтернативных способов разрешения споров, аудио-, видеофиксации судебных процессов и своевременно начала судебных заседаний. Ж.Аланов, поставив перед судейским корпусом ряд конкретных задач, потребовал неукоснительного соблюдения закона и норм судейской этики.

Председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам областного суда Ержан Карабаев в своем выступлении остановился на возникающих в работе следственного судьи вопросах, в частности, проведении досудебного следствия, применения залога, объявления розыска, содержания под стражей. Председатель апелляционной коллегии по гражданским делам Нурсапа Примашев увеличение в прошедшем полугодии поступления в суды региона на 812 исков (всего 11 068 исков) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года назвал показателем доверия людей к судам.

Выступая на расширенном совещании по итогам отправления правосудия за прошедшее полугодие, председатель Военного суда Сакен Абдолла, ознакомил с основными отчетными показателями и обозначил конкретные задачи по улучшению качества отправления правосудия, повышению профессионального уровня судей, соблюдению норм судейской этики и усилению принимаемых мер по повышению имиджа судов.

По информации председателя судебной коллегии по гражданским делам Военного суда Ербола Ахметжанова, на 25,9 % увеличилось количество дел и заявлений, поступивших за 6 месяцев т.г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. 80 % дел из числа оконченных гражданских дел рассмотрено с вынесением решения. «Возвращено только 1 исковое заявление, таким образом, в военных судах практически исключен возврат заявлений, поступивших в суды», - сказал Е.Ахметжанов.

И.о. председателя судебной коллегии по уголовным делам Военного суда Кыдырхан Сихимбаев проинформировал о том, что за отчетный период в военные суды гарнизонов поступило на 4,13% больше уголовных дел в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, с вынесением приговора рассмотрено 72,3 % из них, 22,6% - прекращено производством, из них 11,6% - в порядке медиации.

Судья Чингиз Майшыбаев проинформировал о проводимых Учебным центром мероприятиях по оказанию методической помощи судьям, обеспечению доступа к правовой информации и организации обучающих семинаров.

Руководитель Администратора военных судов Нурсултан Байтилесов осветил вопросы материально-технического обеспечения военных судов гарнизонов, а также о внедрении инновационных технологий в судопроизводство. По его словам, 99 % судебных заседаний проведены с АВФ, 99,3 % исков поступило в военные суды в электронном виде.