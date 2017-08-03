На реке Тургень в Алматинской области состоялся турнир по рафтингу «White Water Fest». Участники состязаний соревновались в слаломе и длинной гонке. В этом захватывающем чемпионате приняли участие и представительницы прекрасной половины человечества, пишет express-k.kz.





Турнир «White Water Fest» проходит в 12-й раз, и президент Казахстанской федерации рафтинга Максим Зимин планирует в скором времени провести международные соревнования на реке Коксу. Но и Тургень тоже отлично подходит для чемпионатов мирового уровня. Речка таит немало сюрпризов и постоянно проверяет спортсменов на прочность.









Соревнования начались со слалома. К восторгу болельщиков дистанцию прекрасно прошли прошлогодние чемпионки из команды «Фурия».





— Первый этап состязаний состоялся на реке Чилик, и мы завоевали там первое место, теперь закрепили успех на Тургене, — делится впечатлениями капитан Кристина Реснянских. — Третий этап вновь пройдет на Чилике. Спортсменов ждет серьезное испытание, придется выступать в нескольких дисциплинах: слалом, длинная гонка и параллельный спринт. Мы настроены пополнить копилку достижений очередным чемпионским кубком!









Кроме дружного экипажа «Фурия» лучшее время в разных категориях среди профессионалов показали команды «Легион», Fly Qazaq и «Веселый Роджер». В стане новичков фортуна благоволила командам «Черная жемчужина» и «Ой, все».





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