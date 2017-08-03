У акима Астаны появился помощник по работе с НПО
3 августа 2017, 10:58
На эту должность был назначен Мурат Абдумомынов.
У акима Астаны появился помощник по работе с НПО. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель пресс-службы акима Эльвира Жургенбаева, передает Zakon.kz.
"Со вчерашнего дня у акима г. Астаны начал работать помощник по работе с неправительственными организациями. На эту должность был назначен Мурат Абдумомынов", - написала она.
Известно, что Мурат является лидером Молодежного общества инвалидов Астаны, которое существует с 1996 года.
Фото: weproject.kz
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