На эту должность был назначен Мурат Абдумомынов.

У акима Астаны появился помощник по работе с НПО. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель пресс-службы акима Эльвира Жургенбаева , передает Zakon.kz





"Со вчерашнего дня у акима г. Астаны начал работать помощник по работе с неправительственными организациями. На эту должность был назначен Мурат Абдумомынов", - написала она.





Известно, что Мурат является лидером Молодежного общества инвалидов Астаны, которое существует с 1996 года.



