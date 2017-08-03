В Алматы 6 августа состоится очередной велопробег
3 августа 2017, 11:05
Дистанция велопробега 9 км. Участники финишируют в парке Первого президента РК.
6 августа в рамках программы «Спорттық Алматы» состоится 14-ый в этом году массовый велопробег, сообщает Zakon.kz.
Жители и гости города по традиции соберутся в 08:30 часов на территории БЦ «Нурлы Тау» и стартуют в 09:00 ч. На старте участники получат стартовые номерки от организаторов и смогут принять участие в розыгрыше ценных призов.
Дистанция велопробега 9 км. Участники финишируют в парке Первого президента РК.
Движение для всех видов автотранспорта по проспекту Аль-Фараби, в одном направлении будет временно ограничено.
Напомним, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.
Фото WE Project
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