Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Минобороны Японии возглавил Ицунори Онодэра, уже занимавший этот пост ранее

3 августа 2017, 11:06

Соответствующее объявление было сделано генеральным секретарем японского правительства Ёсихидэ Сугой на пресс-конференции в четверг.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе перестановок в кабинете министров назначил новым министром обороны Ицунори Онодэру, который ранее уже занимал эту должность, передает РИА Новости.

Абэ принял решение произвести перестановки в правительстве из-за падения рейтинга. Это было вызвано серией скандалов, в которых оказались замешаны как часть действующих министров, так и сам премьер.

На прошлой неделе ушла в отставку министр обороны Томоми Инада. Она, как считается, участвовала в сокрытии от общественности важных материалов о перестрелке в Южном Судане во время пребывания там японских миротворцев.

Новый состав кабинета министров получит официальные полномочия после церемонии утверждения императором Японии Акихито.

Екатерина Плясункова
Фото © Flickr / foooomio

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...