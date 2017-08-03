Минобороны Японии возглавил Ицунори Онодэра, уже занимавший этот пост ранее
3 августа 2017, 11:06
Соответствующее объявление было сделано генеральным секретарем японского правительства Ёсихидэ Сугой на пресс-конференции в четверг.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе перестановок в кабинете министров назначил новым министром обороны Ицунори Онодэру, который ранее уже занимал эту должность, передает РИА Новости.
Абэ принял решение произвести перестановки в правительстве из-за падения рейтинга. Это было вызвано серией скандалов, в которых оказались замешаны как часть действующих министров, так и сам премьер.
На прошлой неделе ушла в отставку министр обороны Томоми Инада. Она, как считается, участвовала в сокрытии от общественности важных материалов о перестрелке в Южном Судане во время пребывания там японских миротворцев.
Новый состав кабинета министров получит официальные полномочия после церемонии утверждения императором Японии Акихито.
Екатерина Плясункова
Фото © Flickr / foooomio
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