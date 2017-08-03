В Канаде Олимпийский стадион отдали для нужд беженцев

3 августа 2017, 11:15

Вместимость стадиона, предоставленного мигрантам, составляет более 66 тысяч человек. Это крупнейший стадион в стране.

Власти Канады предоставили Олимпийский стадион в Монреале для размещения эмигрантов, пересекающих с юга канадскую границу в Квебеке. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Life.ru.

Представители организации "Красный Крест" отмечают, что большинство беженцев — гаитяне, которые покинули Соединённые Штаты из-за опасения депортации.

"Красный Крест" обеспечивает нелегалов кроватями и раскладушками, постельным бельём и другими предметами гигиены.

Мэр Монреаля Денис Кодерр сообщил, что в июле город смог принять около двух с половиной тысяч человек. По словам чиновника, обеспечение беженцев всем необходимым является "гуманитарным жестом".

Фото: © Flickr/The West End

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код