В Канаде Олимпийский стадион отдали для нужд беженцев
3 августа 2017, 11:15
Вместимость стадиона, предоставленного мигрантам, составляет более 66 тысяч человек. Это крупнейший стадион в стране.
Власти Канады предоставили Олимпийский стадион в Монреале для размещения эмигрантов, пересекающих с юга канадскую границу в Квебеке. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Life.ru.
Представители организации "Красный Крест" отмечают, что большинство беженцев — гаитяне, которые покинули Соединённые Штаты из-за опасения депортации.
"Красный Крест" обеспечивает нелегалов кроватями и раскладушками, постельным бельём и другими предметами гигиены.
Мэр Монреаля Денис Кодерр сообщил, что в июле город смог принять около двух с половиной тысяч человек. По словам чиновника, обеспечение беженцев всем необходимым является "гуманитарным жестом".
Фото: © Flickr/The West End
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