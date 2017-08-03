KazakhExport поддержал Hyundai Trans Auto по экспорту грузовых автомобилей в Россию

В настоящее время, автосборочное предприятие «Hyundai Trans Auto», в составе компании «Астана Моторс» реализует проект по экспорту коммерческой техники, произведенной в Казахстане, в Россию.

Национальная компания АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (дочерняя организация НУХ «Байтерек») поддержала сделку между отечественным автосборочным заводом и официальным дистрибьютором коммерческой техники Hyundai в России.





В настоящее время, автосборочное предприятие «Hyundai Trans Auto», в составе компании «Астана Моторс» реализует проект по экспорту коммерческой техники, произведенной в Казахстане, в Россию. Всего по проекту в 2017 году компания планирует реализовать 500 единиц коммерческой техники.





Казахстанский экспортер получил льготный кредит на предэкспортное финансирование в Сбербанке за счет средств национальной компании АО «ЭСК «KazakhExport» в рамках одобренной линии на 1,5 млрд. тенге сроком на 1 год.









«Мы благодарим KazakhExport за содействие в реализации проекта, в дальнейшем наша компания рассматривает возможность развития сотрудничества в данном направлении», - поделился Антон Афонин, исполнительный директор КМК «Астана Моторс».





«Предэкспортное финансирование дает возможность казахстанским экспортерам поставлять продукцию на выгодных условиях, - подчеркивает Ельдар Тенизбаев, заместитель председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» по корпоративному бизнесу. - Мы уверены, что грузовые автомобили, произведенные компанией «Астана Моторс», займут достойное место на авторынке России. Мы с готовностью будем поддерживать и другие экспортные инициативы казахстанского бизнеса».





По словам Руслана Искакова, председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport», предэкспортное финансирование дает возможность получать льготное финансирование в течение всего цикла производства экспортного товара и исключить убытки казахстанского экспортера в случае неисполнения финансовых обязательств зарубежным партнером с помощью страхования.





«В октябре 2016 года и в марте 2017 г. в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР) на 2015-2019 гг. капитал KazakhExport был увеличен на общую сумму 27,9 млрд тенге. Капитализация позволила нам расширить продуктовую линейку и предложить отечественным экспортерам дополнительные инструменты поддержки, в частности предэкспортное финансирование», - резюмировал Р. Искаков.







