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У акима Астаны появился помощник по работе с НПО

 

У акима Астаны появился помощник по работе с НПО. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель пресс-службы акима Эльвира Жургенбаева, передает Zakon.kz.

«Со вчерашнего дня у акима г. Астаны начал работать помощник по работе с неправительственными организациями. На эту должность был назначен Мурат Абдумомынов», - написала она.

Известно, что Мурат является лидером Молодежного общества инвалидов Астаны, которое существует с 1996 года.

 

3 августа 2017, 11:12
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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