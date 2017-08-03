Утверждены Правила по отчислениям и взносам на ОСМС, а также Правила по взысканию задолженности по ним

В соответствии c подпунктом 1) статьи 11 и частью второй пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании» приказом Министра здравоохранения РК от 30 июня 2017 года № 478 утверждены:

1) Правила и сроки исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов (далее - Правила исчисления);

2) Правила взыскания задолженности по отчислениям и (или) взносам (далее - Правила взыскания).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникающие с 1 июля 2017 года, за исключением пунктов 9, 10, 11, 12, 13 Правил исчисления, которые распространяются на отношения, возникающие с 1 января 2018 года и подпунктов 4), 5) пункта 27 Правил исчисления, которые распространяются на отношения, возникающие с 1 июля 2017 года по 1 января 2018 года.

Отчисления и (или) взносы, подлежащие уплате в фонд, исчисляются ежемесячно.

Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений и (или) взносов от каждого работодателя, не превышает 15-кратный МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

В случае, если объект исчисления отчислений и (или) взносов за календарный месяц менее МРЗП, отчисления и (или) взносы исчисляются и перечисляются, исходя из МРЗП, за исключением взносов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, для которых объектом является 2-кратный размер МРЗП.

Отчисления работодателей, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере:

с 1 июля 2017 года - 1% от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2018 года - 1,5% от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2020 года - 2% от объекта исчисления отчислений;

с 1 января 2022 года -3% от объекта исчисления отчислений.

Взносы работников, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере:

с 1 января 2019 года - 1% от объекта исчисления взносов;

с 1 января 2020 года - 2% от объекта исчисления взносов.

Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, исчисляется по сумме всех видов доходов физического лица и не превышает 15-кратный МРЗП.

Доходами работников, принимаемыми для исчисления отчислений и взносов, являются доходы, начисленные работодателями, за исключением доходов, определенных пунктом 22 Правил.

При уплате взносов с суммы дохода работника, равной 15-кратному МРЗП, уплата взносов с других доходов физического лица не требуется при наличии справки о суммах полученных доходов, исчисленных и уплаченных взносов, составляемой в произвольной форме и выданной работнику налоговым агентом.

Взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере:

с 1 января 2018 года - 3,75% от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2019 года - 4% от объекта исчисления взносов государства;

с 1 января 2022 года - не менее 4%, но не более 5% от объекта исчисления взносов государства. При этом размер взносов государства ежегодно устанавливается на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Объектом исчисления взносов государства является среднемесячная заработная плата, предшествующая двум годам текущего финансового года, определяемая уполномоченным органом в области государственной статистики.

Взносы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов с 1 июля 2017 года устанавливаются в размере 5% от объекта исчисления взносов.

Объектом исчисления взносов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, является 2-кратный размер МРЗП, за исключением приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими.

Исчисление взносов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов осуществляется ими самостоятельно за каждый месяц налогового периода.

Исчисление (удержание) взносов физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, в фонд осуществляются ежемесячно налоговыми агентами, с которыми заключены такие договоры.

Взносы физического лица, получающего доходы по договорам ГПХ, с 1 июля 2017 года устанавливаются в размере 5% от всех начисленных доходов по данным договорам, за исключением доходов, с которых не уплачиваются взносы.

При этом, ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, не превышает 15-кратный размер МРЗП.

Взносы граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, а также иных плательщиков, в том числе приостановивших представление налоговой отчетности, устанавливаются с 1 января 2018 года в размере 5% от МРЗП.

Исчисление (удержание) взносов осуществляется ими самостоятельно либо третьим лицом в их пользу.

Начисленные (удержанные) отчисления и (или) взносы работников перечисляются работодателем ежемесячно в национальной валюте через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для последующего перечисления Государственной корпорацией на счет фонда.

Перечисление взносов физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, в фонд осуществляются ежемесячно налоговыми агентами, с которыми заключены такие договоры, через Государственную корпорацию на счет фонда.

Уплата ежемесячных взносов граждан, выехавших за пределы Республики Казахстан, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов и иных плательщиков осуществляются через банки для последующего перечисления Государственной корпорацией на счет фонда.

Начисленные (удержанные) отчисления и (или) взносы перечисляются:

1) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (кроме лиц, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 5), частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами - не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов;

2) индивидуальными предпринимателями (кроме лиц, указанных в подпунктах 3), 4) и 5)) и юридическими лицами, частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами в свою пользу - ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;

3) индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим на основе патента, - в срок, предусмотренный статьей 431 Налогового кодекса;

4) крестьянскими или фермерскими хозяйствами, применяющими специальный налоговый режим, - в порядке и сроки, предусмотренные статьей 446 Налогового кодекса;

5) субъектами малого бизнеса, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, - в срок, предусмотренный статьей 438 Налогового кодекса;

6) гражданами, выехавшими за пределы Республики Казахстан, а также иными плательщиками - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

7) взносы государства - ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца в порядке, определяемом статьей 82 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.