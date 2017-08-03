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Трамп заявил, что не называл Белый дом помойкой

3 августа 2017, 11:25

Президент США опроверг сообщения СМИ о том, что он назвал Белый дом «настоящей помойкой».

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил американские СМИ во лжи, передает телеканал НТВ.

Он опроверг в своем Twitter сообщение американского спортивного издания, которое написало, что президент США жаловался членам своего гольф-клуба на Белый дом, называя его «настоящей помойкой».

Дональд Трамп, президент США: «Я очень люблю Белый дом, это одно из самых прекрасных зданий (домов), которые я когда-либо видел. Но Фейковые новости написали, что я назвал его свалкой. Абсолютная ложь».


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