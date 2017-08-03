Трамп заявил, что не называл Белый дом помойкой
3 августа 2017, 11:25
Президент США опроверг сообщения СМИ о том, что он назвал Белый дом «настоящей помойкой».
Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил американские СМИ во лжи, передает телеканал НТВ.
Он опроверг в своем Twitter сообщение американского спортивного издания, которое написало, что президент США жаловался членам своего гольф-клуба на Белый дом, называя его «настоящей помойкой».
Дональд Трамп, президент США: «Я очень люблю Белый дом, это одно из самых прекрасных зданий (домов), которые я когда-либо видел. Но Фейковые новости написали, что я назвал его свалкой. Абсолютная ложь».
I love the White House, one of the most beautiful buildings (homes) I have ever seen. But Fake News said I called it a dump - TOTALLY UNTRUE— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 августа 2017 г.
Фото Reuters © 2017, Joshua Roberts
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