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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Национального фонда демократии (NED)

 

Американский фонд стал первой организацией, признанной на территории РФ нежелательной.

Российский суд ограничил доступ к сайту Национального фонда демократии National Endowment for Democracy (NED), который включен в список нежелательных организаций в РФ и является первым заблокированным из этого перечня. На текущий момент таких организаций 11.

18 апреля 2016 года нижегородский районный суд принял решение об ограничении доступа к интернет-порталу www.ned.org, который принадлежит международной некоммерческой организации «Национальный фонд демократии» (NED), штаб-квартира которой находится в США.

Роскомнадзор обработал решение суда больше чем через год. NED появился в списке запрещенных сайтов 18 июля 2017 года. 31 июля надзорное ведомство дополнило блокировку сайта NED ned.ru новыми IP-адресами: 104.239.201.60, 104.239.201.70, 23.185.0.4, 23.253.58.44.

NED - организация, основана в 1983 году Конгресом США для продвижения демократии.

 

3 августа 2017, 11:21
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал «SecurityLab»

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