Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей WhatsApp
3 августа 2017, 11:33
Злоумышленники представляются сотрудниками мессенджера и требуют ввести платежные данные, а в противном случае грозятся ограничить доступ к WhatsApp.
Мошенники начали рассылать пользователям мессенджера WhatsApp подставные сообщения с требованием продлить подписку. Об этом говорится в пресс-релизе компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Злоумышленники представляются сотрудниками мессенджера и требуют ввести платежные данные, а в противном случае грозятся ограничить доступ к WhatsApp. В качестве уловки они используют ложные данные о существовании пробного периода использования.
Для якобы оплаты юзеру предлагается перейти по фишинговой ссылки и ввести данные банковской карты на подставном сайте. После этого мошенники крадут деньги со счета жертвы.
WhatsApp действительно использовал платную модель использования мессенджера, но отказался от нее в январе 2016 года.
В марте специалисты обнаружили еще одну уловку злоумышленников: они рассылали среди пользователей WhatsApp вредоносные ссылки под видом «шпионского» приложения, предназначенного для слежки за друзьями. Ссылка на сервис, который якобы может отслеживать активность друзей, в действительности вела на подставной сайт с вредоносными программами.
Фото: Aloisio Mauricio / Globallookpress.com
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