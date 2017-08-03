Генеральный секретарь ИКАО встретилась с представителями отрасли гражданской авиации Казахстана

Сегодня Генеральный секретарь ИКАО доктор Фан Лю провела двусторонние встречи с вице-министром по инвестициям и развитию РК Романом Скляром, а также вице-министром иностранных дел РК Ержаном Ашикбаевым.

В ходе встреч уделено особое внимание значению глобальной взаимосвязанности воздушного транспорта. Доктор Фан Лю отметила приверженность ИКАО в оказании содействия координации и наращиванию потенциала государств-членов ИКАО в деле эффективного внедрения стандартов и политики ИКАО, результатом чего является высокий уровень обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности в стране.

Также, с участием Генерального секретаря ИКАО состоялась встреча с представителями отрасли гражданской авиации Казахстана, в ходе которой

обсуждены основные приоритеты деятельности ИКАО на современном этапе. Принимая во внимание активное участие Казахстана в работе Совета безопасности ООН, часть своего выступления доктор Фан Лю посвятила вопросам борьбы с терроризмом в сфере гражданской авиации, внедрения резолюции ООН 2309.

Кроме того, госпожа Фан Лю в своем выступлении отметила вопросы безопасности полетов, политики и практики ИКАО в области охраны окружающей среды (общие положения, авиационный шум и качество местного воздуха, изменение климата, глобальная система рыночных мер и др.).

Справочно :

ИКАО является одним из специализированных учреждений ООН, созданным государствами в 1944 году для административного и организационного обеспечения Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции).

ИКАО взаимодействует с 191 присоединившимся к Конвенции государством-членом и отраслевыми организациями для достижения консенсуса в отношении Стандартов, Рекомендуемой практики (SARPS) и политики в области международной гражданской авиации для обеспечения безопасного, эффективного, экономически устойчивого и ответственного с экологической точки зрения развития сектора гражданской авиации.