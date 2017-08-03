В ЮКО стартовала общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу»

В республиканской акции «Дорога в школу» смогут принять участие руководители учреждений всех уровней.

В Южно-Казахстанской области по инициативе Министерства образования и науки Республики стартовала традиционная общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу». Данное мероприятие в текущем учебном году пройдет под девизом-эгидой «Мой выбор – оказание помощи детям» передает пресс-служба акима ЮКО.





Цель мероприятия, которое проводится в августе-сентябре заключается в оказание помощи в период подготовки к новому учебному году детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также профилактика неявки в школы и образовательные учреждения детей школьного возраста по социальным причинам.





В республиканской акции «Дорога в школу» смогут принять участие руководители учреждений всех уровней, акимы районов, предприниматели, государственные служащие, неправительственные организации, отделы образования районов, городов, а также руководители школ.





Напомним, по результатам проведенной в 2016 году акции материальную помощь получили 18510 детей. Из них 10096 детям выделена помощь из бюджетных средств, остальным 8414 детям оказана материальная помощь за счет средств спонсоров. В общей сложности по области на материальную помощь потрачено около 197 млн. 414 тысяч тенге, из которых 134 млн. 687 тысяч тенге из государственного бюджета, 62 млн. 727,9 тыс. тенге выделены спонсорами.





В целом, за 9 лет проведения акции «Дорога в школу» по республике оказана материальная помощь более 2 млн. детей на общую сумму 15 млрд. тенге. Стоит отметить, что спонсоры и меценаты оказывают огромную поддержку и помощь в проведении данной акции.





Первое сентября для каждого школьника волнительный момент. Чтобы исключить неявку детей в школу по социальным причинам им оказывается материальная помощь. Подарки получат ученики из малообеспеченных и многодетных семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.



