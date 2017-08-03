Геометричность, обтекаемость, изящность: самая необычная сантехника
3 августа 2017, 11:46
Однажды став элементом искусства, такие детали становятся неотъемлемым объектом обыденности, повышая настроение и создавая уют.
Одной из обязательных комнат в любом жилище является санузел. Все хозяева стараются его обустроить максимально комфортно, ведь это еще и место уединения. С этой целью важно подобрать хорошую сантехнику. Сделаем небольшой обзор, раскрывающий секреты многих туалетов, ведь среди них есть и яркие образцы, показывающие какой может быть особая комната в доме. Между прочем, отличный каталог дизайнерских раковин на сайте http://sreda-obitaniya.ru/catalog/santehnika/rakoviny/
Волнующее свечение.
Использование подсветки под раковиной с помощью LED – освещения подчеркивает изысканность, уровень Люкс. В вечернее время эффект особенно выразителен.
Совмещение умывальника.
Обычная раковина, дополненная мини ванночкой для мытья ног идеально подходит не только взрослым, но и детям. Приятное дополнение – полочка для полотенец.
Умный унитаз.
Такую характеристику получает сантехника, управляемая дистанционно планшетом, смартфоном. Среди управляемых функций – управление температурой пола, смывом, системой ароматизации, крышкой и, конечно же, Wi-fi, радио, плеер.
Симбиоз.
Ванна необычной формы с вмонтированным умывальником, колонками, Bluetooth. Приверженцам минимализма это придется по вкусу.
Мультифункциональный вариант.
Несколько функций в одной совмещает оригинальное изобретение дизайнеров – душ, раковину, умывальник. Проблема с небольшим количеством места? Попробуйте использовать такой вариант сочетания.
Унитаз – трансформер.
Этот предмет туалета кроме выполнения основной своей функции может превратиться в писсуар. Дополнительно оснащен автодизинфекционной функцией.
Минимализм.
Мебель небольших размеров в стиле «Эко» невидима благодаря использованию небольших экранов из дерева.
Изящность.
Милая раковина установлена в шкафчик. Крепление к стене экономит место, а дополнительный бонус – полочки под полотенца, другие мелочи.
Искусство.
Умывальник из камня имеет вид недоделанной работы автора. Такой необычный вариант внесет изюминку в любой интерьер.
Обтекаемость.
Овальная, аккуратная раковина в черном исполнении с матовым эффектом благодаря смоле и стеклянных компонентов станет оригинальным и необычным решением.
Эргономичность.
Использование унитаза минимальных размеров вместе с умывальником, установленной в место сливного бачка дает возможность экономить не только место, но и воду, а следовательно - деньги.
«Миссис Хадсон».
Такое имя получил унитаз, сделанный в форме трубки для курения.
Пьедестал.
Это красивая раковина, попавшей в список оригинальных объектов санузла благодаря металлическому пьедесталу и керамической раковине. Если комната большая, такой умывальник станет центральным объектом в ней.
Маленький акцент.
Просто раковина, но в накладном исполнении и отверстием под полотенца выглядит действительно симпатично.
Чашечка.
Этот вариант также накладной, но отличается формой чашки для кофе в черно-белой гамме. Уже при виде ее просыпается легче.
Мозаика.
Унитаз, но с мозаичным украшением – веселая нота в ванной комнате в любое время суток.
Линейность.
Черная накладная раковина с белыми полосками – просто, но со вкусом.
Геометричность.
Такая раковина, дополненная гранитным пьедесталом, будет органично сочетаться с другими объектами элитной комнаты.
Водная карта.
Деревянная раковина в виде 3-D карты района Лондона не может оставить безразличными любых гостей дома.
Оригинальные дизайны действительно привлекают взгляд своей необычностью, но главное и практичность. Однажды став элементом искусства, такие детали становятся неотъемлемым объектом обыденности, повышая настроение и создавая уют.
Источник billionnews.ru
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