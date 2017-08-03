Доклад вице-министра финансов Республики Казахстан Бекетаева Р.Б. о ходе реализации Плана нации «100 конкретных шагов»

(г. Астана, 2 августа 2017 года)

Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации!

Я рад приветствовать вас на площадке пресс-центра Правительства и хотел бы рассказать вам о ходе реализации Плана нации «100 конкретных шагов».

В рамках Плана нации за Минфином закреплено 8 шагов, из которых три уже исполнены.

В рамках третьего направления «Индустриализация и экономический рост» в 2016 году мы успешно завершили процедуру легализации имущества и денежных средств (41 Шаг). Легализацией смогли воспользоваться более 140 тыс. граждан, а в экономический оборот включились 5,7 трлн. тенге, из них денежными средствами 4,1 трлн. тенге и имуществом 1,6 трлн. тенге.

Из 151 тыс. легализованных объектов недвижимости 9,5 тыс. объектов поставлено на учет как коммерческая недвижимость. Это увеличивает поступление налога на имущество порядка на 800 млн. тенге в год.

Вовлечение в легальный оборот 4,1 трлн. тенге денег генерирует оценочно 150 млрд. тенге налогов в год.

В 2015 году был принят закон «О госзакупках» в новой редакции (Шаг 56.3), который направлен на упрощение процесса госзакупок, снижение коррупционных рисков, а также внедрение эффективных механизмов защиты прав и законных интересов потенциальных поставщиков, а также повышение ответственности участников. Госзакупки теперь проводятся на основании предварительного годового плана по одобренным на РБК проектам.

А сами конкурсы проходят в электронном формате на едином веб-портале, что увеличивает здоровую конкуренцию. При этом условная экономия составила 130 млрд.тенге.

Мы приняли закон по вопросам реабилитации и банкротства (Шаг 56.4), который определил новые пути выхода предприятий из кризиса. Теперь субъектам бизнеса, находящимся в затруднительном финансовом положении, представлена возможность урегулировать свою неплатежеспособность, т.е. должник вправе договориться с кредиторами, как и в какие сроки он сможет рассчитаться с долгами, и перейти от банкротства к реабилитации. При этом должник на любой стадии банкротства вправе заключить мировое соглашение со всеми кредиторами.

Для завершения оставшихся 5 Шагов нами проведена большая работа по совершенствованию таможенного и налогового администрирования, мы переработали нормы для облегчения условий для внешнеэкономической деятельности.

В новом Таможенном кодексе мы переходим на цифровизацию таможенного декларирования (Шаг 38) и внедряем принцип «Единого окна» по экспортно-импортным операциям.

Если сейчас оформление документов занимает в среднем 2 часа, то с внедрением системы «АСТАНА-1» в случае отсутствия рисков, таможенная декларация, попадая в зеленый коридор, будет выпускаться автоматически.

При обнаружении информационной системой рисков в отношении товара либо участника ВЭД система направит декларацию для контроля в другие коридоры (желтый, синий и красный коридоры).

На 1 августа 2017 года системой обработано 25 848 деклараций.

«Единое окно» по экспортно-импортным операциям мы планируем запустить с начала 2019 года. Участник внешнеэкономической деятельности при таможенной очистке товаров получит через единую точку доступа все необходимые разрешения государственных органов, т.е. «Единое окно» избавит бизнес от необходимости предоставлять в таможню документы на бумажных носителях.

В рамках снижения временных издержек бизнеса предусмотрено сокращение сроков выпуска товара с 1 рабочего дня до 4 часов.

С 1 января 2018 года (Шаг 40) мы вводим режим таможенной очистки «постфактум», что позволит всем участникам ВЭД пользоваться товарами сразу после пересечения границы. При этом таможенная декларация будет подаваться от 10 до 40 дней после ввоза товара. Это сократит время доставки товара конечному потребителю.

В целях обеспечения прозрачности и контроля всего товарооборота страны от момента импорта до его розничной реализации, с 1 октября текущего года мы запускаем модуль «Виртуальный склад» на базе информационной системе «Электронные счета-фактуры» (Шаг 39).

Механизм работы «Виртуального склада» построен таким образом, что без оприходования товаров на склад их реализация будет невозможна, тем самым мы исключим риск совершения мошеннических операций и выписки лже ЭСФ.

Еще один важный шаг (Шаг 42) - введение всеобщего декларирования с 2020 года. Мы уже определили категории и количество физических лиц, подлежащих декларированию, и ведем работу над дизайном формы декларации для упрощения и удобства ее заполнения.

Организация приема налоговых деклараций будет обеспечиваться через корпорацию «Правительство для граждан» (Шаг 43). Налоговую отчетность граждане могут представить через «Кабинет налогоплательщика», доступ к которому имеется на интернет-портале КГД МФ, Центры оказания услуг органов государственных доходов, Центры обслуживания населения Государственной корпорации, а также получить консультацию в Едином контакт-центре «1414».

Хочу добавить, что Министерство финансов ведет постоянную работу по улучшению качества оказываемых услуг.

В этом году мы планируем снизить количество проверок предпринимателей, соответственно, это позволит сократить штат Комитета государственных доходов на 600 человек, т.е. это 37% проверяющих, функции которых являются контрольно-надзорными.

Спасибо за внимание!