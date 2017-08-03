Стало известно, из-за чего девушка в Алматы сбросилась с моста
3 августа 2017, 11:51
Девушка состояла на на учете в Алматинском городском центре психического здоровья.
Полиция Алматы прокомментировала произошедший минувшей ночью инцидент со сбросившейся с моста девушкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как оказалась, погибшая девушка родилась в 1995 году. Она состоит на учете Алматинского городского центра психического здоровья (АКЦПЗ) с диагнозом «шизофрения» с 2006 года. В полиции рассказали, что погибшая накануне поссорилась с сестрой, из-за чего сбросилась с моста недалеко от «Алматы Арена».
По данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, которая выяснит настоящую причину смерти. От результата зависит и весь исход дела.
«Когда девушка сбросилась с моста, она упала на проезжавшую в этот момент автомашину «Хюндай Акцент». Сейчас сотрудники выясняют произошедшее. А пока инцидент с суицидом считается предварительной версией», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Напомним, минувшей ночью неизвестная девушка, сбросившись с моста, ударилась об проезжающую машину. На первый взгляд могло показаться, что автомобиль «Хюндай» совершил наезд на пешехода, который перебегал через дорогу, проигнорировав наземный пешеходный мост. Однако на деле ситуация оказалась другой.
Фото: zakon.kz
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