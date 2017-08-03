Стало известно, из-за чего девушка в Алматы сбросилась с моста

Девушка состояла на на учете в Алматинском городском центре психического здоровья.

Полиция Алматы прокомментировала произошедший минувшей ночью инцидент со сбросившейся с моста девушкой , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





Как оказалась, погибшая девушка родилась в 1995 году. Она состоит на учете Алматинского городского центра психического здоровья (АКЦПЗ) с диагнозом «шизофрения» с 2006 года. В полиции рассказали, что погибшая накануне поссорилась с сестрой, из-за чего сбросилась с моста недалеко от «Алматы Арена».





По данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, которая выяснит настоящую причину смерти. От результата зависит и весь исход дела.





«Когда девушка сбросилась с моста, она упала на проезжавшую в этот момент автомашину «Хюндай Акцент». Сейчас сотрудники выясняют произошедшее. А пока инцидент с суицидом считается предварительной версией», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.





Напомним, минувшей ночью неизвестная девушка, сбросившись с моста , ударилась об проезжающую машину. На первый взгляд могло показаться, что автомобиль «Хюндай» совершил наезд на пешехода, который перебегал через дорогу, проигнорировав наземный пешеходный мост. Однако на деле ситуация оказалась другой.



