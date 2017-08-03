В Шымкенте полиция изучает свадебное видео с вертолетом

Местная полицейская служба Южно-Казахстанской области изучает видео, распространенное в интернете, на котором запечатлен свадебный кортеж в сопровождении вертолета , сообщила , сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь департамента внутренних дел ЮКО полковник полиции Салтанат Каракозова.





Видео было опубликовано в соцсетях и YouTube 2 августа. Свадебный кортеж из дорогих автомобилей марок Mercedes-Benz, Bentley, Cadillac двигался, предположительно, по трассе Шымкент — Ташкент. Во главе кортежа летел вертолет.





В пресс-службе ДВД отметили, что пока нет данных о том, кто женился и кому принадлежит вертолет.





"МПС области изучает данное видео. Когда будут определены автомобили и появятся еще какие-то сведения, мы сообщим дополнительно", — сказала Салтанат Каракозова.



