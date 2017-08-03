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В Шымкенте полиция изучает свадебное видео с вертолетом

3 августа 2017, 11:56

Полиция установит личности молодоженов и хозяев роскошных автомобилей.

Местная полицейская служба Южно-Казахстанской области изучает видео, распространенное в интернете, на котором запечатлен свадебный кортеж в сопровождении вертолета, сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь департамента внутренних дел ЮКО полковник полиции Салтанат Каракозова.

Видео было опубликовано в соцсетях и YouTube 2 августа. Свадебный кортеж из дорогих автомобилей марок Mercedes-Benz, Bentley, Cadillac двигался, предположительно, по трассе Шымкент — Ташкент. Во главе кортежа летел вертолет.

В пресс-службе ДВД отметили, что пока нет данных о том, кто женился и кому принадлежит вертолет.

"МПС области изучает данное видео. Когда будут определены автомобили и появятся еще какие-то сведения, мы сообщим дополнительно", — сказала Салтанат Каракозова.


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