В Шымкенте полиция изучает свадебное видео с вертолетом
3 августа 2017, 11:56
Полиция установит личности молодоженов и хозяев роскошных автомобилей.
Местная полицейская служба Южно-Казахстанской области изучает видео, распространенное в интернете, на котором запечатлен свадебный кортеж в сопровождении вертолета, сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь департамента внутренних дел ЮКО полковник полиции Салтанат Каракозова.
Видео было опубликовано в соцсетях и YouTube 2 августа. Свадебный кортеж из дорогих автомобилей марок Mercedes-Benz, Bentley, Cadillac двигался, предположительно, по трассе Шымкент — Ташкент. Во главе кортежа летел вертолет.
В пресс-службе ДВД отметили, что пока нет данных о том, кто женился и кому принадлежит вертолет.
"МПС области изучает данное видео. Когда будут определены автомобили и появятся еще какие-то сведения, мы сообщим дополнительно", — сказала Салтанат Каракозова.
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