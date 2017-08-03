В ЛНР опровергли утверждение о продвижении частей ВСУ в районе Светлодарска

«Поступившая информация о якобы продвижении украинских войск на Светлодарском направлении в результате боев 1 и 2 августа не соответствует действительности», — рассказал Марочко.

Он добавил, что ВСУ обстреливали позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Лозовое и предприняли 1 августа попытку продвижения вперед на этом участке, которая была остановлена бойцами республики.

В среду украинский волонтер Юрий Мысягин написал, что части ВСУ в Донбассе продвинулись на один километр в районе Светлодарской дуги. «Наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед, больше чем на один километр, закрепиться и поставить опорники (опорные пункты — прим. «Ленты.ру») уже на новых наших позициях», — указал он.





В тот же день командир отдельного разведывательно-штурмового батальона вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Фомченков заявил, что при попытке наступления в Донбассе ВСУ попытаются отсечь Донецк от Луганска ударом на горловском направлении.





21 июля Министерство обороны Украины сообщило о гибели пятерых украинских военнослужащих в Донбассе. Днем ранее в Киеве информировали о гибели девяти украинских военных в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях.





Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых властей Украины подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.