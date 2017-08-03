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На нескольких улицах Алматы будет ограничено движение из-за ремонта теплотрасс

3 августа 2017, 12:07

Необходимо заранее планировать свой маршрут.

На нескольких улицах Алматы будет ограничено движение из-за ремонта теплотрасс. Об этом сообщается на странице OpenAlmaty в Facebook, передает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", в связи с проводимой реконструкцией сетей с 4 августа с 23:00 ч. до 7 августа 06:00 ч. будет ограничен проезд по участкам дорог:

- по улице Наурызбай батыра от улицы Толе би до улицы Айтеке би;
- по улице Толе би от улицы Б. Момышулы до улицы Яссауи;
- по улице Пушкина от улицы Райымбека до улицы Макатаева.

Жителям Алматы необходимо заранее планировать свой маршрут.

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