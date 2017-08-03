На нескольких улицах Алматы будет ограничено движение из-за ремонта теплотрасс. Об этом сообщается на странице OpenAlmaty в Facebook , передает Zakon.kz





По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", в связи с проводимой реконструкцией сетей с 4 августа с 23:00 ч. до 7 августа 06:00 ч. будет ограничен проезд по участкам дорог:





- по улице Наурызбай батыра от улицы Толе би до улицы Айтеке би;

- по улице Толе би от улицы Б. Момышулы до улицы Яссауи;

- по улице Пушкина от улицы Райымбека до улицы Макатаева.



