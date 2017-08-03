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СМИ: в Венесуэле полиция взяла под охрану одно из помещений в здании парламента

3 августа 2017, 12:12

Это было сделано по указанию властей страны для обеспечения безопасности деятельности Конституционной ассамблеи, которая соберется в том же здании, где работает оппозиционный парламент.

Военная полиция Венесуэлы взяла под охрану главный зал в здании Национальной ассамблеи (парламента) в рамках подготовки к началу работы Конституционной ассамблеи (КА). Об этом сообщили агентству EFE источники в законодательном органе страны.

"Агенты военной полиции вошли в овальный зал парламента в среду поздно вечером", - сообщил источник. По его словам, это было сделано по указанию венесуэльских властей для обеспечения безопасности деятельности КА, которая соберется в том же здании, где работает оппозиционный парламент, пишет ТАСС.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión, что КА соберется на первое заседание 4 августа. Однопалатный учредительный орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Венесуэльская оппозиция, контролирующая парламент, отказалась участвовать в выборах в КА и признавать результаты голосования.

Председатель парламента Венесуэлы оппозиционер Хулио Борхес заявил, комментируя взятие под охрану помещения в парламенте, что депутаты законодательного органа намерены продолжить работу, несмотря на принятые властями меры. "Мы будем оставаться вместе с народом при поддержке международного сообщества, продолжая заседания в Национальной ассамблее", - написал спикер в Twitter.

Известно, что члены КА займутся "чисткой кадров" в Генеральной прокуратуре страны, глава которой - Луиса Ортега Диас - неоднократно выступала против созыва ассамблеи. Кроме того, Мадуро предложил создать в КА комиссию, которая занялась бы "защитой национального суверенитета и распространением правды о Венесуэле".

Принятое в мае главой государства решение о созыве КА без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления. По последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 5 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

Фото РИА Новости

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