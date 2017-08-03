В Актюбинской области усилена разъяснительная работа с семьями, отказывающимися от вакцинации детей

Для решения серьезной проблемы во всех медицинских организациях приняты специалисты по работе с отказниками.

Проблемы, связанные с решением данной актуальной проблемы были рассмотрены в ходе очередного заседания Координационного совета по охране здоровья населения.





Совещание прошло с участием заместителей акимов районов, руководителей управлений, КДП г. Актобе.





Участники обсудили итоги информационно-разъяснительной работы среди населения по иммунопрофилактике за 1 полугодие 2017 года, а также проблемы, связанные с вопросами вакцинации и пути их решения.





По данным руководителя областного управления здравоохранения Асета Калиева, актуальной для региона остается проблема, связанная с отказом от вакцинации детей. По области растет количество непривитых детей, родители которых по тем или иным причинам не желают прививать своих детей. Так, 2572 ребенка, в основном до 7 лет, не имеют тех или иных прививок, в том числе 1686 детей - ни одной прививки с рождения, это значит, что количество детей, восприимчивых к инфекции растет. С начала года в результате разъяснительной адресной работы с семьями удалось привить только 182 ребенка из числа отказников.









Заместитель акима области Ербол Нургалиев отметил, что информационно-разъяснительная работа медицинскими работниками проводится не на должном уровне и не дает должного эффекта.





- Основной проблемой в сфере здравоохранения остается отказ от вакцинации. Несмотря на то, что проводится соответствующая работа, результаты низкие, - отметил Ербол Нургалиев.





Если говорить о социальном статусе родителей отказников, то 77,5% - безработные, 37% занимаются предпринимательством, 17,7% работают в нефтяной сфере. 80,5% отказников – это дети дошкольного возраста, не посещающие детские сады, 11,6% - ходят в школу и 7,8% - в детские сады.

67,7% семей отказываются от вакцинации по религиозным причинам, 20,6% - по личному убеждению, 3,6% называют основной причиной боязнь осложнений.

Для решения серьезной проблемы во всех медицинских организациях приняты специалисты по работе с отказниками, в Актобе и районах области созданы мобильные группы, проводятся семинары для медицинских работников по коммуникативным навыкам работы с такими родителями.





Разъяснительная работа ведется в трудовых коллективах, школах, организован показ видеороликов о пользе вакцинации в ЦОНах области, общественном транспорте, на ТВ, железнодорожном вокзале и аэропорту, ведется разъснительная работа в социальных сетях.





В ходе заседания в качестве решения актуальной проблемы было отмечено, что в рамках исполнения «Кодекса о здоровье народа» и реализации государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы, необходимо пересмотреть правовые документы, регулирующие взаимоотношения с родителями детей при вакцинации в сторону их ужесточения и ввести в Казахстане обязательную вакцинацию детей.





В завершение совещания заместитель акима области Ербол Нургалиев дал ряд поручений, в частности, по усилению информационно-разъяснительной работы среди населения.





- Необходимо активизировать работу в этом направлении, объяснять населению, что вакцинация делается, прежде всего, для безопасности их здоровья. Мы будем отслеживать показатели, их динамику и по результатам этой работы давать оценку руководителям медицинских учреждений, - подытожил Ербол Нургалиев.



