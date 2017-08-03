Биржевой курс тенге опять снизился

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение биржи.





Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 28 членов валютного рынка KASE.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 336,06 тенге за доллар (+0,85 тенге), объем торгов – 138 950 тыс. USD (-73 750 тыс. USD).





По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.





По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.





По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 49,9300 тенге за юань, предложение – 49,9900 тенге за юань.





По данным Кurs.kz, курс доллара США в обменниках Алматы поднялся в среднем до 339 тенге. Максимальное значение на момент написания новости – 341,5 тенге за доллар США. Среднее значение покупки инвалюты в обменниках – 338 тенге за доллар США.



