Alibaba запустит гигантский торговый автомат по продаже автомобилей

Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group намерен до конца года ввести в эксплуатацию многоярусный торговый автомат по продаже автомобилей. Об этом в четверг сообщил Об этом в четверг сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).





"Сделать покупку машины будет так же просто, как и покупку банки газировки", - сказал генеральный менеджер компании Юй Вэй.





По его словам, приобрести автомобиль можно будет при помощи приложения, установленного в мобильном устройстве. После этого покупателю, в течение нескольких минут, автоматическая система доставит машину на нижний этаж. При этом он не уточнил, где в Китае будет установлен первый автомат.





Приобретать автомобили в вендинговом аппарате смогут участники рейтинга Sesame Credit (рейтинговая система Alibaba, которая начисляет пользователям баллы по итогам покупок), у которых не менее 750 баллов. После оплаты первого взноса в размере 10% от стоимости машины покупатель в рассрочку будет оплачивать оставшуюся стоимость через платежную систему Alipay.





Несмотря на достоинства нового метода продаж, Юй Вэй не уточнил, как будет решаться вопрос с автомобильными номерами. Так, с января 2011 года в столице КНР и ряде других китайских городов были введены ограничения на покупку автомобилей в качестве меры по борьбе с перегруженностью дорог. Согласно установленным правилам, в год в Пекине выдается порядка 240 тыс. номеров, то есть не более 20 тыс. в месяц. При этом их отбор осуществляется через лотерею. Тот, кто не попал в число победителей, принимает участие в следующем розыгрыше. То есть процесс получения нового номера на машину может затянуться на многие месяцы, а иногда и годы.



