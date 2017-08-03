Мэйуэзер заявил, что заработает минимум $300 млн за 36 минут в бою с Макгрегором

Боксерский поединок между Флойдом Мэйуэзером и Конором Макгрегором пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что заработает минимум 300 миллионов долларов за 36 минут в бою с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.





Бой Мэйуэзер — Макгрегор, который пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг), состоится 26 августа в Лас-Вегасе.





"Мы не говорим о контракте на четыре или пять лет. Я сделаю это за 36 минут. Триста миллионов долларов или больше. За 36 минут", - цитирует Мэйуэзера TMZ.





Ранее сообщалось, что оба бойца получат за этот поединок по 100 миллионов долларов.



