Н.Ермекбаев: Для совершения «богоугодного дела» не обязательно строить мечети

Люди независимо от чьего -либо желания вносят пожертвования деньгами или имуществом.

Для совершения «богоугодного дела» не обязательно строительство мечети, можно сделать любое полезное для общества дело. Например, строительство школ, больниц, дорог, мостов. Так прокомментировал идею создания некоммерческого благотворительного фонда «Уакып» министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев , передает корреспондент , передает корреспондент BNews.kz





Деятельность фонда будет направлена на развитие традиционных духовно-нравственных ценностей, укрепление светских устоев государства и недопущение использования религии в деструктивных целях, содействие в строительстве и содержании культовых зданий и социальных объектов, оказание поддержки служителям религиозных объединений и материальной помощи малообеспеченным, безработным и инвалидам.





«У нас в стране очень много людей, в том числе состоятельных бизнесменов, а также верующих среднего достатка, которые хотят совершать так называемые благие или богоугодные дела. Для этого они ищут возможности для пожертвований и не спрашивают разрешения у кого-либо. Например, многие из них, ошибочно полагая, что благие дела - это только строительство мечетей, расходуют средства на строительство мечетей там, где в этом нет необходимости», - сказал министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.





Министр отметил, что этот процесс идет объективно и есть спрос, люди независимо от чьего -либо желания вносят пожертвования деньгами или имуществом.





«Пусть это будет осуществляться цивилизовано и эффективно, меценатам необходимо предоставить такую возможность. И что самое главное - прозрачно и с пользой для общества», - подытожил Ермекбаев.



