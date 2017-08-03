Детский сад за 50 млн тенге строится в Качирском районе в рамках ГЧП
3 августа 2017, 12:55
Аким области поручил, чтобы в следующем году районные власти разработали проектно-сметную документацию на благоустройство линии.
Дошкольное заведение на 50 мест возводится в селе Львовка Качирского района за счет крестьянского хозяйства «Вильгельм», передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Стоимость проекта оценивается в 50 миллионов тенге, сдать объект планируют в конце этого года. После того, как здание детского сада будет полностью готово, застройщик – глава сельскохозяйственного предприятия Александр Вильгельм – планирует передать его в коммунальную собственность.
Чиновникам лишь останется лишь меблировать дошкольное заведение и приобрести необходимое технологическое оборудование. - У нас есть высвобождающиеся мини-центры, в которых мы можем взять всю необходимую мебель, - сообщила акиму Павлодарской области, который посетил Львовку во время рабочей поездки, руководитель управления образования Бахыт Бексеитова. – С кухонными плитами и стиральными машинами помогут районные власти.
Булат Бакауов поблагодарил главу крестьянского хозяйства «Вильгельм» за поддержку села. В свою очередь Александр Вильгельм попросил главу региона заасфальтировать улицу, на которой расположен детсад.
Аким области поручил, чтобы в следующем году районные власти разработали проектно-сметную документацию на благоустройство линии, и пообещал, что обеспечит финансирование проекта.
Адиль Аскеров
Фото: Валерия Бугаева
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