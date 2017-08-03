Журналисты в рамках пресс-тура ознакомились с жизнедеятельностью войсковой части 44803

В канун празднования 60-летия войсковой части 44803 «В» ПВО и 25-летия Вооруженных Сил Республики Казахстан, Департамент по делам обороны Костанайской области организовал пресс-тур для представителей местных СМИ на базе данной войсковой части, сообщает Zakon.kz





Войсковая часть 44803 «В» - режимное учреждение, но журналисты в рамках пресс-тура получили уникальную возможность ознакомиться с жизнедеятельностью войсковой части.





Войсковая часть 44803 «В» свою историю отсчитывает с 1957 года. Все эти годы личный состав исправно нес службу, охраняя воздушные рубежи сначала Советского Союза, а теперь независимого Казахстана. Тогда радиолокационный пост сил воздушного наблюдения, обнаружения и связи дислоцировался на 4-м км трассы Костанай-Рудный. Сегодня подразделение расположено в городе Костанае.

- Мы считаем самой высшей наградой служить родному Отечеству, - говорит заместитель командира в/ч Ильнар Стыбаев. - Каждый из штатных офицеров – человек, преданный своему делу. И хотя наша служба не заметна простым костанайцам, но мы всегда на страже безопасности, тесно сотрудничаем с аэропортом, хорошо знаем воздушные коридоры и малейшую опасность сразу увидим.





Сегодня офицеры и контрактники в/ч 44803 «В» продолжают традиции, обеспечивая безопасность воздушного пространства. Здесь готовы в любой момент решать самые разные задачи по обеспечению безопасности наших воздушных рубежей. Современная техника, отлично подготовленные военнослужащие вселяют уверенность, что казахстанской земле не страшна угроза с неба.





Фото m-astana.kz



