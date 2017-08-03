Духовный лидер Ирана утвердил на посту президента Хасана Роухани

На торжественной церемонии присутствовали депутаты Меджлиса, члены Наблюдательного и Согласительного советов страны, представители высшего военного командования, а также главы иностранных дипмиссий

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил в должности президента Исламской Республики Хасана Роухани . Торжественная церемония прошла в четверг в мечети имама Хомейни в Тегеране, сообщил телеканал PressTV.





На ней присутствовали представители высших органов власти, депутаты Меджлиса (парламента), члены Наблюдательного и Согласительного советов Ирана, представители высшего военного командования, а также руководители иностранных дипломатических миссий, пишет ТАСС





Согласно конституции республики, с этого момента начинается отсчет четырехлетнего президентского срока Роухани. 5 августа избранный президент принесет присягу в здании Меджлиса, тем самым завершив процедуру инаугурации. Ожидается, что в торжествах примут участие свыше 100 иностранных делегаций - рекордное число для подобного мероприятия в Иране. Как отмечали в Тегеране, такой высокий уровень представительства является "важным посланием" миру в свете антииранской политики новой администрации США.





68-летний Роухани был переизбран на второй срок по результатам прошедших 19 мая президентских выборов. За его кандидатуру отдали свои голоса 57% избирателей (23,5 млн человек). На выборах в 2013 году Роухани победил в первом туре, набрав 50,68% голосов.



