Утверждены Правила и сроки исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов и Правила взыскания задолженности по отчислениям и (или) взносам

В соответствии c подпунктом 1) статьи 11 и частью второй пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании» утверждены: 1) Правила и сроки исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов согласно приложению 1 к приказу; 2) Правила взыскания задолженности по отчислениям и (или) взносам согласно приложению 2 к приказу. В частности, плательщиками отчислений на ОСМС являются работодатели, включая иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, а также филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие (удерживающие) и перечисляющие отчисления и взносы в фонд в порядке, установленном статьей 30 Закона и настоящими Правилами. В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона от уплаты отчислений на ОСМС освобождаются работодатели за: 1) детей; 2) лиц, находящихся в отпусках в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет; 3) получателей пенсионных выплат, в том числе инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 4) многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также награжденных орденами «Материнская слава» І и II степени; 5) инвалидов; 6) лиц, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования; 7) военнослужащих; 8) сотрудников специальных государственных органов; 9) сотрудников правоохранительных органов. Плательщиками взносов на ОСМС являются: 1) государство; 2) работники, в том числе государственные и гражданские служащие, за исключением военнослужащих, сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов; 3) индивидуальные предприниматели; 4) частные нотариусы; 5) частные судебные исполнители; 6) адвокаты; 7) профессиональные медиаторы; 8) физические лица, получающие доходы по заключенным с налоговым агентом договорам гражданско-правового характера в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера); 9) иные лица (далее - иные плательщики), в том числе самостоятельно занятые, установленные подпунктом 23) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения», за исключением лиц, указанных: в подпунктах 2) и 8) настоящего пункта; в подпункте 3) настоящего пункта, кроме приостановивших представление налоговой отчетности или признанных бездействующими в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан; в подпунктах 4), 5), 6) и 7) настоящего пункта, кроме приостановивших представление налоговой отчетности в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан; 10) граждане Республики Казахстан, выехавшие за пределы Республики Казахстан, за исключением граждан, выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в установленном законодательством порядке и граждан, за которых в Республике Казахстан осуществляется уплата отчислений и (или) взносов (далее - граждане, выехавшие за пределы Республики Казахстан). Плательщиками взносов не являются иностранцы и лица без гражданства, за исключением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, и оралманов, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Также При образовании задолженности по отчислениям и (или) взносам органы государственных доходов направляют плательщику уведомление, в соответствии с которым плательщики в течение пяти рабочих дней со дня получения такого уведомления представляют в орган государственных доходов список работников системы ОСМС (далее - список физических лиц), за которых производятся отчисления и (или) взносы. Такое уведомление не направляется в случае, если задолженность по отчислениям и (или) взносам не превышает сумму в размере одного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Форма уведомления об образовании задолженности по отчислениям и (или) взносам на ОСМС утверждается уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет. При получении от плательщиков списка физических лиц, за которых производятся отчисления и (или) взносы, орган государственных доходов выставляет инкассовые распоряжения на банковские счета плательщиков с приложением указанного списка для последующего перечисления образовавшейся задолженности по отчислениям и (или) взносам в фонд. В случаях отсутствия или недостаточности денег на банковских счетах для удовлетворения всех требований, предъявляемых к плательщику, банк производит изъятие денег плательщика в порядке очередности, установленной статьей 742 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года. В случае отсутствия денег на банковских счетах плательщика в национальной валюте взыскание задолженности по отчислениям и (или) взносам производится с банковских счетов плательщика в иностранной валюте на основании инкассовых распоряжений, выставленных в национальной валюте органами государственных доходов. По истечении пяти рабочих дней со дня вручения уведомления, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, в случае непредставления плательщиком, имеющим задолженность по отчислениям и (или) взносам, списка физических лиц, за которых производятся отчисления и (или) взносы, органы государственных доходов приостанавливают расходные операции по банковским счетам и кассе плательщика. По распоряжению органов государственных доходов банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее - банки), приостанавливают все расходные операции на банковских счетах плательщиков и исполняют указания, касающиеся перечисления отчислений и (или) взносов, социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, налогов, таможенных платежей, сборов и других обязательных платежей в бюджет, пеней, начисленных за их несвоевременную уплату, а также штрафов, подлежащих уплате в бюджет, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Приостановление расходных операций по кассе плательщика распространяется на все расходные операции наличных денег в кассе, кроме операций по сдаче денег в банк для последующего перечисления отчислений и (или) взносов, социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, налогов, таможенных платежей, сборов и других обязательных платежей в бюджет, пеней, начисленных за их несвоевременную уплату, а также штрафов, подлежащих уплате в бюджет. С момента получения плательщиком распоряжения о приостановлении расходных операций по кассе все поступающие в кассу наличные деньги подлежат перечислению в фонд. Распоряжение органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе подлежит безусловному исполнению плательщиком. Форма распоряжения о приостановлении расходных операций по кассе плательщика устанавливается уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникающие с 1 июля 2017 года, за исключением пунктов 9, 10, 11, 12, 13 Правил и сроков исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов, которые распространяются на отношения, возникающие с 1 января 2018 года и подпунктов 4), 5) пункта 27 Правил и сроков исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов, которые распространяются на отношения, возникающие с 1 июля 2017 года по 1 января 2018 года.