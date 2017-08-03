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Лучшим социальным проектом Актюбинской области признан «Пандус-Ок»

3 августа 2017, 15:00

Заявки на участие в конкурсе подали неправительственные организации региона.

В Актюбинской области в целях реализации Национального Плана действий по улучшению качества жизни инвалидов прошел конкурс «Лучший социальный проект», в котором участвовали организации инвалидов, передает Информационный центр «Ақтөбе ақпарат».

Заявки на участие в нем подали неправительственные организации региона.



В их числе важные проекты, призванные решать проблемы доступа инвалидов-колясочников в социальные объекты, детей-инвалидов, а также связанные с организацией курсов переводчиков жестового языка для инвалидов по слуху, компьютерных курсов для незрячих и ряд других.

Для отбора лучших проектов была создана комиссия, в состав которой вошли представители государственных органов, филиала партии «Нур Отан», НПО региона, другие заинтересованные организации.

В результате, лучшими были признаны проекты «Пандус-Ок», «Я слышу мир» общественного объединения «Куаныш дыбыста», а также проект «Компьютерные курсы для незрячих».



-Отрадно, что наши неправительственные организации, основная деятельность которых направлена на поддержку лиц с особыми потребностями, работают очень активно. На конкурс были представлены хорошие проекты, реализация которых, действительно, поможет инвалидам решить ряд проблем, - отметил заместитель акима области Ербол Нургалиев, вручив авторам благодарственные письма.



На республиканском конкурсе «Лучший социальный проект» в г. Астана Актюбинскую область представит победитель регионального конкурса Шахан Жолдасбаев со своим проектом «Пандус-Ок».

Фото: Информационный центр «Ақтөбе ақпарат»


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