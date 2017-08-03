В Мексике нашли украденный контейнер с радиоактивными материалами

"Контейнер с радиоактивным источником был обнаружен в штате Нуэво-Леон. Подтверждено, что похищенный радиоактивный источник находится в безопасности… Никакого риска для населения нет", — написал в Twitter Пуэнте.

Ранее МВД Мексики сообщило, что похищение контейнера было совершено в штате Нуэво-Леон на севере страны. Тревога была объявлена сразу в пяти штатах: Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси, Сакатекас и Коауила.





Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. Последние случаи их похищения были отмечены в феврале и апреле 2017 года. В 2016 году власти юго-восточного штата Табаско обнаружили контейнер с опасным радиоактивным иридием-192, который был похищен неизвестными из перевозившего его грузовика. В начале 2015 года был отмечен случай пропажи иридия-192 в штате Идальго. Летом 2014 года был похищен контейнер с 20 килограммами радиоактивных изотопов иридия, а в конце 2013 года — контейнер с кобальтом-60. Грузы в итоге были найдены, в одном случае похитители были госпитализированы из-за облучения.



