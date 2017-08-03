В Мексике нашли украденный контейнер с радиоактивными материалами
3 августа 2017, 13:31
Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике.
Власти Мексики сообщили об обнаружении похищенного контейнера с радиоактивными материалами, говорится в сообщении национального координатора по делам гражданской обороны страны Луиса Фелипе Пуэнте, передает РИА Новости.
"Контейнер с радиоактивным источником был обнаружен в штате Нуэво-Леон. Подтверждено, что похищенный радиоактивный источник находится в безопасности… Никакого риска для населения нет", — написал в Twitter Пуэнте.
Se confirma que la #FuenteRadiactiva robada ya se encuentra asegurada y no fue manipulada, por lo cual no hay riesgo para la población. pic.twitter.com/yFt0vYA5VY— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 3 августа 2017 г.
Ранее МВД Мексики сообщило, что похищение контейнера было совершено в штате Нуэво-Леон на севере страны. Тревога была объявлена сразу в пяти штатах: Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси, Сакатекас и Коауила.
Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. Последние случаи их похищения были отмечены в феврале и апреле 2017 года. В 2016 году власти юго-восточного штата Табаско обнаружили контейнер с опасным радиоактивным иридием-192, который был похищен неизвестными из перевозившего его грузовика. В начале 2015 года был отмечен случай пропажи иридия-192 в штате Идальго. Летом 2014 года был похищен контейнер с 20 килограммами радиоактивных изотопов иридия, а в конце 2013 года — контейнер с кобальтом-60. Грузы в итоге были найдены, в одном случае похитители были госпитализированы из-за облучения.
Фото © AP Photo / Gustavo Aguado
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871400-05f18c851bbe41f025b379e4a6c39728
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...