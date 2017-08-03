«Правительство для граждан» предоставит желающим персонального менеджера

Теперь собирать справки и документы в госучреждениях сможет специально подготовленный для этой работы сотрудник

Государственная корпорация «Правительство для граждан» запустила пилотный проект «Ваш персональный менеджер». Персональный менеджер индивидуально окажет государственные услуги, соберет нужные справки, при необходимости сходит в банк, если нужно, подаст объявление в газету о признании подлинника документа недействительным. Об этом центру деловой информации Kapital.kz рассказали в пресс-службе госкорпорации.

«Есть сложные услуги, для получения которых необходимо посетить и другие инстанции кроме ЦОНа. К примеру, при приобретении автомобиля в автосалоне в кредит или рассрочку, наш персональный менеджер самостоятельно зарегистрирует залог движимого имущества, поставит авто на учет и при необходимости доставит все готовые документы на дом», — рассказал председатель правления «Правительства для граждан» Аблайхан Оспанов.

Новый сервис запущен в 37 фронт-офисах госкорпорации в городах областного значения, а также в Астане и Алматы специально для тех, у кого нет времени на посещение ЦОНа и сбор документов. Предполагается, что проект будет востребован среди банковских заемщиков, покупателей авто и представителей бизнеса.

По словам Оспанова, персональный менеджер доступен для получения не только консультаций по простейшим справкам, но и для самых востребованных «сложных» госуслуг, среди которых регистрация объекта недвижимости и договора залога, оформление и получение актов на право частной собственности на земельный участок, регистрация недвижимого имущества с составлением договора купли-продажи/мены/дарения для физических и юридических лиц без нотариального подтверждения. В будущем этот перечень будет расширен. Сбором документов на имя гражданина сотрудник корпорации будет заниматься на основе нотариально заверенной доверенности.

Консультации предоставляются персональным менеджером по телефону, вэб-мессенджерам «Telegram» и «Whatsapp» с 9.00 до 20.00, с понедельника по субботу, а готовые справки могут быть направлены клиенту на электронную почту, либо доставляться лично в руки. При необходимости персональный менеджер может выехать к заказчику на дом.

Услуги персонального менеджера предоставляются физическим и юридическим лицам на платной основе. Цены на оказание таких услуг зависят от сложности государственной услуги и местонахождения населенного пункта. С полным списком ЦОНов, где можно воспользоваться услугами персонального менеджера, можно ознакомиться на официальном сайте госкорпорации.