На военном складе в Абхазии произошел взрыв

Также в больницу с переломом руки доставили Людмилу Дмитриеву, 1954 года рождения. Всех трех россиянок нашли сегодня в 6.00 мск.

В российском посольстве подтвердили эту информацию.

Взрывы прогремели в складских помещениях Минобороны в населенном пункте Приморское Гудаутского района примерно в 16:30 мск в среду. Пострадали 60 человек, в том числе 27 россиян, их жизни ничего не угрожает. При этом российское посольство заявляло о 35 пострадавших гражданах страны. В основном люди получили осколочные ранения — от снарядов, битого стекла и камней.





Власти пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим при взрыве, в том числе россиянам.



