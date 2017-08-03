Карим Кокрекбаев отчитался перед депутатами маслихата

Карим Кокрекбаев отчитался перед депутатами облмаслихата по итогам социально- экономического развития области за 1 полугодие текущего года, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

Он рассказал о проделанной работе, остановился на вопросах развития промышленности, сельского хозяйства, МСБ, строительства, здравоохранения, образования и других сфер.

Объем промышленной продукции составил 162,8 млрд.тенге. Рост в промышленности обеспечен за счет увеличения объемов производства в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров.

В госбюджет поступило свыше 37 млрд.тенге налогов и других обязательных платежей, что больше на 8,3%. Поступления в местный бюджет выросли на 21,6%.

Было проинформировано, что в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития в области реализуется 34 инвестпроектов на общую сумму свыше 575 млрд. тенге, где будут созданы более 5 тысяч рабочих мест. В текущем году планируется реализация 12 инвестпроектов на общую сумму 15,4 млрд. тенге, с созданием порядка 1400 новых рабочих мест. С начала года реализовано 5 инвестпроектов на общую сумму 7,3 млрд. тенге, создано 378 рабочих мест. Во втором полугодии ожидается реализация 7-ми проектов на общую сумму 7 млрд.тенге, где планируется создать около 1087 рабочих мест.

Кроме того, ТОО «ЕвроХимУдобрения» реализует крупнейший проект по строительству химзавода по производству минеральных удобрений в городе Жанатас, мощностью 1,4 млн.тонн продукции в год. Стоимость проекта - 356,5 млрд.тенге.

Аким области подчеркнул, что ведется работа по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области к осенне-зимнему периоду.

Отмечено, что 48% населенных пунктов области обеспечены природным газом (178 из 377). Реализуются 6 проектов по газификации населенных пунктов на сумму 1 млрд. 726 млн. тенге.

Также по области централизованным водоснабжением обеспечены 61,7% населенных пунктов и в четырех городах региона обеспеченность составляет 83%. В текущем году на строительство 11 объектов водоснабжения из бюджета выделено почти 3 млрд.тенге.

Активными мерами занятости охвачено 16 тыс.человек, из них трудоустроено на вакантные рабочие места 7762 граждан. Выделено 1,3 млрд.тенге для обеспечения соцподдержкой лиц с ограниченными возможностями. По области планируется адаптировать для инвалидов 115 объектов, на сегодня ведутся работы по адаптации 76 объектов, из местных бюджетов выделено 42 млн.тенге.

На здравоохранение выделено 55,8 млрд. тенге. Создан штаб по введению системы ОСМС и ведется разъяснительная работа с населением.

В сфере образования предусмотрено 97,9 млрд. тенге. В рамках программы «»Нұрлы жол» для строительства 20-ти объектов образования с Нацфонда выделено 6 млрд 400 млн. тенге. В области действуют 300 детских садов и 151 мини-центров, которыми охвачены 48 тыс. детей. В 72-х детсадах в рамках ГЧП охвачено 6445 малышей. В регионе осуществляется работа по комплексному плану введения трехъязычного обучения в школах.

На развитие спорта выделено 6,5 млрд. тенге. Общее количество спортивных сооружений в регионе достигло 2026. Кроме того, отмечено снижение зарегистрированных преступлений на 20,9 %. Было подчеркнуто, что на развитие культуры предусмотрено 4,8 млрд. тенге.

Также глава региона отметил, что в рамках выставки «ЭКСПО-2017» в Астане на самом высоком уровне прошли Дни культуры Жамбылской области.