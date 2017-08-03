Жетысусцы активно посещают международную выставку «ЭКСПО»

Вновь делегация из Алматинской области, но уже во главе с первым заместителем акима области Лаззатом Турлашовым посетили площадку «ЭКСПО-2017» передает zakon.kz





В ходе нее они на протяжении двух дней планируют осмотреть все павильоны. На данный момент делегация уже посетила павильоны России, Германии, Сербии, Испании, Шри-Ланки и Нидерланды.





- Сегодня мы увидели ЭКСПО своими глазами. Ощущения не передать. Считаю, что каждый казахстанец должен побывать на международной выставке. В свою очередь мы делаем все условия для жетысуцев, чтобы каждый из них смог посетить ее. Выставка укрепляет имидж страны, помогает раскрыть огромный потенциал нашей республики. ЭКСПО расскажет миру о нашей удивительной стране, ее неповторимой природе, а главное, интересных людях. Думаю, те, кто однажды побывает в Казахстане, непременно вернется сюда еще раз, - сказал Лаззат Турлашов.





Первый заместитель акима области с представителями ряда областных государственных органов и учреждений посетили самый главный павильон - «Нұр Әлем». Высота которого составляет 100 метров. Здесь жетысусцы увидели мир космоса, вечной энергии солнца, воды и ветра. Кроме того, делегация отметила, что макет «Астана будущего-2050» демонстрирующие такие проекты, как умное освещение, умная школа и поликлиника должны стать примером для всех областей.









Далее они побывали и в павильоне России, где увидели настоящий «Айсберг» и ознакомились с альтернативными энергиями. Затем посетили и площадку Германии. На данный момент он считается одним из популярных. Зайдя внутрь, делегация окунулась в фантастический мир, об этом нам рассказал руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматинской области Даркен Нуржанов.









- Увиденное нас поразило. В каждом павильоне чувствовалось особая атмосфера страны–представителя. Это как за несколько часов облететь земной шар и побывать на далеких континентах, почувствовать атмосферу мира. Главное это не только ознакомиться с культурой той или иной страны, а узнать про новые технологии в сфере альтернативной энергии. По приезду в регион будем работать над новыми проектами, применяя зеленую энергетику,- подчеркнул он.









Такого же мнения и руководитель отдела предпринимательства города Текели Амир Усенов.





- Мы будем теперь привлекать бизнесменов, чтобы они вкладывали в энергию будущего. Потому как, рано или поздно источники закончатся, поэтому мы должны предпринять заранее необходимые меры,- сказал Усенов.









Во второй день программы делегация планируют посетить еще ряд павильонов, таких как Япония, Южная Корея, Франция и США.







